«Да, задержан. В рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка», — сказали в КГК.





Бывший заместитель начальника Управления КГБ по Брестской области Анатолий Громович возглавил ДФР в январе 2002 года. Произошло это вскоре после того, как бывший Государственный комитет финансовых расследований потерял свою самостоятельность и путем преобразования в департамент вошел в состав Комитета госконтроля.





Громович возглавлял финансовую милицию до ноября 2006 года. В январе 2009 года его задержали. Слушание дела началось в мае 2010 года, заседания проводились в закрытом формате. К уголовной ответственности были привлечены 36 человек, большинство из которых являлись должностными лицами таможни «Западный Буг» и Управления КГБ по Брестской области. Все они, по выводам следствия, «в составе преступной организации осенью 2001 года осуществили незаконное перемещение с использованием подложных документов через таможню «Западный Буг» компьютерной техники, обуви, причинив ущерб государству на сумму свыше 20 миллиардов рублей».





15 ноября 2011 года Белорусский военный суд признал 25 обвиняемых невиновными за недоказанностью в части совершенных преступлений. В их числе Анатолий Громович и бывший замначальника таможни «Западный Буг» Евгений Селиванов.





В 2012 году Громович стал членом Совета директоров российского «СтарБанка», которому в Беларуси принадлежал «ИнтерПэйБанк» (ранее «Кредэксбанк»). В 2015 году акционеры приняли решение о ликвидации «ИнтерПэйБанка». Это решение последовало за тем, как Нацбанк отозвал у «ИнтерПэйБанка» все лицензии на осуществление банковской деятельности.





Кстати, предостережение следствию не выйти на самих себя принадлежит бвшего генпрокурору СССР Вышинскому.



