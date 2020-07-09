Белорусский рубль пытается отыграться

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,07% и покинула максимум за три месяца благодаря укреплению белорусского рубля к доллару и евро. С начала месяца корзина валют подорожала на 0,75%.





Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,4332 BYN/USD. За последние два дня доллар подешевел на 0,0108 BYN, а до этого за девять торгов его курс подскочил на 0,0748 BYN до максимума за 53 дня.





Курс евро опустился всего на 0,0006 BYN до 2,7541 BYN/EUR. Евро, как и доллар, подешевел второй раз, но его потери составили всего 0,0031 BYN, а за предыдущие шесть торгов курс евро подскочил на 0,0819 BYN до максимума за 90 дней.





Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0018 BYN до 3,4319 BYN/100 RUB.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра упал ещё на 36 копеек до 70,8800 российских рублей. Доллар дешевеет второй день, а до этого он находился на максимуме почти за два месяца.





Официальный курс евро на завтра вырос меньше чем на копейку до 80,4134 российских рублей.