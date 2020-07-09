Второе картельное соглашение выявила ЕЭК на рынке медтехники





Как установил антимонопольный блок Комиссии, компании-продавцы медицинского оборудования из стран ЕАЭС, имея контракты с поставщиком речевых процессоров Cochlear из Западной Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на «своей» территории. Так, белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании – исключительно в Казахстане, а российская компания – исключительно в России.





Поводом для расследования послужили материалы, переданные в Комиссию Министерством национальной экономики Республики Казахстан. На их основании было возбуждено дело по признакам нарушения статьи 76 Договора о ЕАЭС.





Помимо штрафов, в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК хозяйствующим субъектам, а также лицам, нарушившим правила конкуренции, установленные Договором, предписано расторгнуть и не исполнять любые договоренности, которые приводят или могут привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу либо по составу продавцов или покупателей. И не отказывать в сотрудничестве физическим или юридическим лицам, которые хотят распространять и обслуживать речевые процессоры в любом государстве ЕАЭС.





Реализация Решения позволит восстановить конкуренцию на рынке медицинских имплантов, даст потребителям возможность выбрать более выгодный продукт, а также позволит получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции.





Сейчас ЕЭК проводит еще четыре аналогичных расследования в отношении различных хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС.





Также напомним, что ранее Коллегия ЕЭК уже принимала схожее решение в отношении компании «Дельрус», которая позднее пыталась обжаловать его в Суде ЕАЭС. Однако Суд Союза оставил решение в силе. Сейчас «Дельрус» в порядке апелляционного производства обжалует это решение.





Выявленные нарушения конкурентного права Союза указывают на наличие проблемы, связанной с деятельностью на рынках ЕАЭС крупных транснациональных международных компаний. Однако из-за отсутствия у Комиссии полномочий в отношении пресечения действий компаний третьих стран, Комиссия планирует обратиться в зарубежные антимонопольные органы с предложением о сотрудничестве с целью пресечения нарушений общих правил конкуренции на рынках ЕАЭС иностранными компаниями.





Cochlear – кохлеарная система, которая состоит из импланта (внутренняя часть), выполняющего фун ию отсутствующих или поврежденных слуховых рецепторов внутреннего уха и передающего звуковую информацию, преобразованную в электрические импульсы, слуховому центру головного мозга. А также речевого процессора (наружная часть), преобразующего звуковые волны механической природы в электрические импульсы, которые передаются кохлеарному импланту.​