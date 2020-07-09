



В аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль банка составляла 29,9 млн. рублей, то есть ситуация в текущем году намного ухудшилась. Но показатели прибыли за полугодие несколько неточно отражают текущее состояние банка, так как оно серьезно изменилось в худшую сторону только в июне.





Это связано с тем, что 11 июня правоохранительные органы РБ задержали нескольких сотрудников банка, включая ряд членов и председателя его правления, а Национальный банк РБ назначил Надежду Ермакову исполняющей обязанности председателя правления банка. Более того, 15 июня в банке была введена временная администрация. Перед этим, в мае, прежний председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико ушел со своего поста, чтобы участвовать в президентских выборах.





То есть, большую часть полугодия банк работал в нормальном режиме, а ситуация изменилась только в мае — июне.





Как бы то ни было, в банке произошел значительный отток клиентов. Объем их средств снизился за второй квартал текущего года на 1,009 млрд. рублей и составил на 1 июля 2,28 млрд. рублей. По-видимому, сказались рекомендации чиновников, выданные государственным предприятиям, по переводу средств в государственные банки РБ. Не исключено также и влияние замены руководства банка.





Уменьшился за второй квартал и объем ценных бумаг Белгазпромбанка: на 96,7 млн. рублей — до 159,4 млн. рублей. Величина средств, привлеченных от других банков, не считая Нацбанка, сократилась на 40,4 млн. рублей — до 1,16 млрд. рублей. Правда, Белгазпромбанку пришел на помощь Нацбанк, предоставивший 215 млн. рублей ресурсов.





При этом в Нацбанке у Белгазпромбанка было размещено на 1 июля 300,7 млн. рублей. Вместе с ресурсами, Белгазпромбанк потерял и часть клиентов. Но тут сокращение было меньше: кредиты клиентам снизились за второй квартал на 508,2 млн. рублей — до 2,65 млрд. рублей. То есть, снижение объемов кредитования клиентов оказалось примерно в 2 раза ниже величины сокращения их средств.





Белгазпромбанк сократил также вложения в ценные бумаги: на 304,9 млн. рублей — до 1,18 млрд. рублей. А его средства в банках снизились на меньшую величину: на 119,3 млн. рублей — до 47,6 млн. рублей.





Собственный капитал Белгазпромбанка за второй квартал текущего года вырос (на 22,3 млн. рублей) и достиг на 1 июля 709,5 млн. рублей.





В целом финансовые показатели Белгазпромбанка не внушают опасения. Тем не менее ситуация остается неопределенной, и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в конце июня поместило рейтинги банка под наблюдение, сохранив их на прежнем уровне.