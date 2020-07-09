







В последний раз прямой убыток за календарный месяц банковская система показывала 4,5 года назад — в кризис 2015 года. И с тех пор в месячном формате длится непрерывная прибыльность, а в годовом формате недавно достигнута исторически рекордная 12-месячная сумма прибыли в номинальном выражении!

Однако с начала текущего года прибыль банковской системы существенно сократилась: если в 2018 году среднемесячная ее величина составила 91 млн BYN, в 2019-м – 98 млн BYN, то в 2020 году упала до 68 млн BYN — наименьшее за 5 лет значение.

За первые 5 месяцев 2020-го банковская система Беларуси сгенерировала прибыль в размере 340 млн BYN. Это меньше, чем за такой же период 2019-го, на 15,9% в номинальном выражении, в текущих ценах.





А в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, по сопоставимой покупательной способности BYN-рубля, падение еще больше: если принять сумму прибыли, созданную в январе-мае 2020-го за 100%, то в 2019-м было почти на четверть больше.





Наибольшая же прибыль в сопоставимых ценах была у банковской системы Беларуси в 2012-13 годах — на 70% больше, чем сейчас (мы применили в качестве поправки официальный дефлятор ВВП — индекс общей инфляции).





То же — и в долларовом эквиваленте: прибыль в январе-сентябре 2020-го — $147 млн экв. —наименьшая за последние 4 года — и она намного меньше, чем была в 2012-13 годах.





Наименее прибыльный для банковской системы был кризисный период 2015-16 годов.

Годовая (12-месячной суммой) прибыль в конце 2019-го – начале 2020-го годов достигла исторически рекордного объема в номинальном выражении, приблизившись к 1,2 млрд BYN.





Но с марта пошло заметное падение этого показателя: за последний 12-месячный период — с июня 2019-го по май 2020-го — она составила уже только чуть больше 1,1 млрд BYN. Номинальное падение — 6%.

Еще сильнее это падение выглядит в реальном выражении, по сопоставимой стоимости BYN-рубля: за 5 месяцев 2020-го скользящая годовая сумма прибыли с учетом инфляции упала более чем на 11%.

Мартовская девальвация белорусского рубля привела к падению скользящей годовой прибыли в долларовом эквиваленте, несмотря на ревальвационный период апреля-мая.



