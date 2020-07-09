Страны Балтии думают над введением пошлины на электроэнергию с БелАЭС









Предполагается, что пошлина будет введена наподобие того, как Финляндия импортирует электроэнергию из России.





Пошлина на импорт электроэнергии из Беларуси и России должна стать частью новых правил торговли с соседями, которые сейчас вырабатываются в странах Балтии. По словам директора эстонского оператора электросетей Elering Таави Вескимяги, она может составить €8 с 1 мегаватта электроэнергии, передает Reuters.





В свою очередь в руководстве латвийских электросетей подтверждают разработку новых правил торговли электроэнергией и говорят, что они необходимы для бесперебойных поставок.





Тем не менее договориться о будущем общей балтийской энергетической системы сторонам пока не удается из-за позиции Литвы, которая категорически против импорта электроэнергии с БелАЭС. Поэтому введение пошлины пока под большим вопросом.