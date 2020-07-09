+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Страны Балтии думают над введением пошлины на электроэнергию с БелАЭС

Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность введения пошлины на поставки электроэнергии с Белорусской АЭС после ее запуска.



Предполагается, что пошлина будет введена наподобие того, как Финляндия импортирует электроэнергию из России.

Пошлина на импорт электроэнергии из Беларуси и России должна стать частью новых правил торговли с соседями, которые сейчас вырабатываются в странах Балтии. По словам директора эстонского оператора электросетей Elering Таави Вескимяги, она может составить €8 с 1 мегаватта электроэнергии, передает Reuters.

В свою очередь в руководстве латвийских электросетей подтверждают разработку новых правил торговли электроэнергией и говорят, что они необходимы для бесперебойных поставок.

Тем не менее договориться о будущем общей балтийской энергетической системы сторонам пока не удается из-за позиции Литвы, которая категорически против импорта электроэнергии с БелАЭС. Поэтому введение пошлины пока под большим вопросом.
Officelide.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как раскручивают звезд и ведущих
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]