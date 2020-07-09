







"При этом "LatRosTrans" фактически недвусмысленно обвинила в некомпетентности судебные инстанции не только Латвии, но и Литвы", - заявил Борисенко агентству "Интерфакс-Запад", комментируя публикации в латвийских СМИ перед очередным судебным заседанием в Верховном суде Латвии, которое должно пройти 9 июля.





Так, латвийский ресурс grani.lv заявил, что хотя "белорусская компания выиграла дело в двух инстанциях суда, она может в конечном счете его проиграть, ибо появились подозрения, что белорусы предоставили в суд фальшивые документы". Сообщается, что эксперты эстонской компании II Trust Expertse признали предоставленные белорусской компанией документы по делу фальшивыми и в итоге Латгальское региональное управление полиции начало уголовный процесс по статье "Использование фальшивых документов в корыстных целях в группе лиц по сговору, в результате чего нанесен существенный ущерб государству, управленческому порядку или интересам лица, защищенным законом".





Борисенко пояснил, что "спор между нашими компаниями тянется с 2010 года и за 10 лет разбирательств ни у одного суда не возникало сомнений, что они работают с достоверными сведениями и документами". "И вот за пару дней до оглашения решения Верховного суда Латвии по кассационной жалобе (запланировано на 9 июля) ответчик под видом мифических "фальшивок" пытается сымитировать вновь открывшиеся обстоятельства", - уверен глава компании.





"Понятно, что они пытаются любыми способами приостановить процесс и еще больше затянуть время. Ведь речь идет о 66,8 млн. евро", - подчеркнул Борисенко.





По его словам, белорусская сторона считает "грубой провокацией" распространение в СМИ информации о "фальшивках"





"Мы видим в подобных публикациях только факт грубого давления на суд и провокационного влияния на его решение со стороны "LatRosTrans". Сами оригиналы документов хранятся у нас и представлялись суду неоднократно. И за эти годы никто не запрашивал их для экспертных исследований, так как никаких сомнений они не вызывали", - констатировал Борисенко.





По его мнению, юридические коллизии возникают из-за давления собственников "LatRosTrans". "Возбуждение уголовного дела полицией без достаточной проверки и только на основании сомнительной экспертизы какой-то эстонской фирмы лишь добавляет нашу уверенность о нарастаю й влиятельности латвийско-российского капитала в этом процессе", - подчеркнул глава компании.





Как сообщалось, в 2018 году Латгальский окружной суд решил взыскать с LRT 66 млн 744,966 тыс. евро в пользу белорусской компании AО "Полоцктранснефть Дружба" (ее правопреемником стало ОАО "Гомельтранснефть Дружба") в связи с противоправным выкачиванием и продажей принадлежавшей истцу нефти, а также 66,883 тыс. евро госпошлины и 49,8 тыс. евро судебных издержек.





Спор возник в 2010 году, когда LatRosTrans решила слить нефть из магистральных нефтепроводов, которыми управляет на территории Латвии, объяснив это решение экологическими рисками. Предметом спора является технологическая нефть, которая находилась в участках трубопроводов "Полоцк-Вентспилс" и "Полоцк-Биржай-Мажейкяй". "Полоцктранснефть Дружба" заявила о праве собственности на весь объем находившейся в трубопроводе технологической нефти и обвинила латвийско-российскую компанию в причинении экономического ущерба.



