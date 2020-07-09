Росатом: С документацией на Белорусской АЭС все в порядке

«АО «НИКИМТ-Атомстрой» сдал исполнительную документацию в отношении работ по сооружению энергоблока № 1 Белорусской АЭС в полном объеме. Все закупки, которые в настоящее время ведет АО «НИКИМТ-Атомстрой», связаны с сооружением энергоблока № 2 Белорусской АЭС», - говорится в сообщении компании.





Российская компания пояснила, что в закупаемый комплекс услуг входит получение дубликатов и заверенных копий сертификатов, протоколов испытаний и иных документов.





«Потребность в таких услугах обусловлена тем обстоятельством, что при получении материалов поставщик передает документы, подтверждающие качество поставляемых материалов (сертификаты качества) в одном (подлинном или заверенном) экземпляре, в то время как исполнительная документация подлежит сдаче в четырех экземплярах», - поясняет компания.





«Выполнение описанного процесса является восстановлением исполнительной документации, поскольку требует организации процесса, направленного на получение дополнительных экземпляров документов. Подобные услуги являются нормальной практикой, требующей больших трудозатрат, и не могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях, допущенных при выполнении договорных обязательства в рамках реализации проекта по сооружению Белорусской АЭС», - отмечается в сообщении.





Компания также допустила «отсутствие заинтересованности в объективном и всестороннем освещении вопросов, связанных с сооружением Белорусской АЭС, и намеренном искажении фактов».