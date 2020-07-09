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Росатом: С документацией на Белорусской АЭС все в порядке

Входящее в группу Росатома АО «НИКИМТ-Атомстрой» подтвердило, что объявило конкурс на закупку услуг по восстановлению, ведению и сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС, но утверждает, что никаких проблем с документацией нет.

«АО «НИКИМТ-Атомстрой» сдал исполнительную документацию в отношении работ по сооружению энергоблока № 1 Белорусской АЭС в полном объеме. Все закупки, которые в настоящее время ведет АО «НИКИМТ-Атомстрой», связаны с сооружением энергоблока № 2 Белорусской АЭС», - говорится в сообщении компании.

Российская компания пояснила, что в закупаемый комплекс услуг входит получение дубликатов и заверенных копий сертификатов, протоколов испытаний и иных документов.

«Потребность в таких услугах обусловлена тем обстоятельством, что при получении материалов поставщик передает документы, подтверждающие качество поставляемых материалов (сертификаты качества) в одном (подлинном или заверенном) экземпляре, в то время как исполнительная документация подлежит сдаче в четырех экземплярах», - поясняет компания.

«Выполнение описанного процесса является восстановлением исполнительной документации, поскольку требует организации процесса, направленного на получение дополнительных экземпляров документов. Подобные услуги являются нормальной практикой, требующей больших трудозатрат, и не могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях, допущенных при выполнении договорных обязательства в рамках реализации проекта по сооружению Белорусской АЭС», - отмечается в сообщении.

Компания также допустила «отсутствие заинтересованности в объективном и всестороннем освещении вопросов, связанных с сооружением Белорусской АЭС, и намеренном искажении фактов».
АФН
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