Головченко оценил экономику Беларуси: Не радужная, но контролируемая

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Ситуация в экономике Беларуси не радужная, но контролируемая, заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с работниками Борисовского завода автотракторного электрооборудования.





"Если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - цитирует Головченко БелТА.





На состоянии экономики оказала влияние пандемия и связанные с ней замедление, а в отдельных странах и приостановка производства. Экономический спад затронул многие страны, при этом Беларусь на фоне других, по словам Головченко, сдала не так уж и сильно.





"Если за пять месяцев мы недобрали 1,8% ВВП, то эти показатели в Российской Федерации, странах Евросоюза в разы больше", - сказал он.





Однако другие страны имеют резервы компенсировать потери первого полугодия - за счет имеющихся резервов или полезных ископаемых. У Беларуси таких возможностей нет.





"Мы можем потратить то, что произведем собственными руками и головами", - отметил премьер.





При этом он напомнил, что часть отраслей белорусской экономики даже в условиях пандемии демонстрируют рост и позволяют избежать резкого падения ВВП - это сельское хозяйство, строительство, информация и связь. Они растут на фоне кризиса.





Как достаточно стабильную осенил премьер и ситуацию на потребительском рынке страны.





"Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые", - подчеркнул он.

Роман Головченко уверен, что дальнейшее развитие страны и конкретного предприятия зависит от работы каждого человека на своем месте. По его мнению, если каждый сможет эффективно сработать на своем месте, можно рассчитывать и на совокупный эффект.







