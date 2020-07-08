Во-первых, по оценке аналитика, «Газпром» не станет отключать газ Беларуси, так как это ударит по имиджу концерна.





Если перекрыть вентиль, его будут обвинять в том, что он использует газ, как энергетическое оружие, давит на клиентов.





Второй момент — Беларусь может сделать ответный шаг: это может быть введение внешнего управления в компании «Газпромтрансгаз Беларусь», что будет означать национализацию газотранспортной системы.





Хотя в Межправсоглашении написано, что национализировать нельзя, там же написано, что если национализация все-таки происходит, то Беларусь должна выплатить обратно $5 млрд и деньги, который Газпром вложил в развитие газотранспортной системы. Поскольку это все будет в рамках конфликта, то этих денег придется ждать долго.





Третья причина «Газпрому» реагировать сдержанно — Беларусь может перекрыть нефтепровод «Дружба». Хотя практика показала, что Россия может обойтись без «Дружбы», нефтепровод остается удобным маршрутом доставки.





Эксперт также добавил, что при урегулировании вопроса долга в отношениях с «Газпромом», через претензии о том, что газ не такой калорийный как прежде, следует учитывать, например, почему такие претензии не выдвигают поляки или немцы, которые получают такой же газ.







