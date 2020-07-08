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Из всех зол это меньшее: эксперт рассказал, почему Газпром не пойдет на конфликт с Лукашенко из-за банка

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью каналу «Евразия.Эксперт» назвал 3 причины, по которым «Газпром» не станет обострять отношения с Беларусью, несмотря на конфликт вокруг «Белгазпромбанка».

Во-первых, по оценке аналитика, «Газпром» не станет отключать газ Беларуси, так как это ударит по имиджу концерна.

Если перекрыть вентиль, его будут обвинять в том, что он использует газ, как энергетическое оружие, давит на клиентов.

Второй момент — Беларусь может сделать ответный шаг: это может быть введение внешнего управления в компании «Газпромтрансгаз Беларусь», что будет означать национализацию газотранспортной системы.

Хотя в Межправсоглашении написано, что национализировать нельзя, там же написано, что если национализация все-таки происходит, то Беларусь должна выплатить обратно $5 млрд и деньги, который Газпром вложил в развитие газотранспортной системы. Поскольку это все будет в рамках конфликта, то этих денег придется ждать долго.

Третья причина «Газпрому» реагировать сдержанно — Беларусь может перекрыть нефтепровод «Дружба». Хотя практика показала, что Россия может обойтись без «Дружбы», нефтепровод остается удобным маршрутом доставки.

Эксперт также добавил, что при урегулировании вопроса долга в отношениях с «Газпромом», через претензии о том, что газ не такой калорийный как прежде, следует учитывать, например, почему такие претензии не выдвигают поляки или немцы, которые получают такой же газ.
Источник: officelife
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