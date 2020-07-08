+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорусам стало сложнее получать кредиты

Условия кредитования ужесточились в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Национального банка Беларуси.

Регулятор выпустил в среду аналитическое обозрение "Мониторинг условий банковского кредитования" за I квартал 2020 года.

"Согласно расчетам индекса net percentage, в I квартале 2020 года условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 года участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях", - говорится в обзоре.

Как отмечают в Нацбанке, средняя ставка по новым кредитам для физлиц в рублях в марте составила 10,07%. По сравнению с декабрем 2019-го она выросла на 0,65%. Увеличилась и средняя ставка по новым кредитам для юрлиц.

"Согласно расчетам индекса diffusion index, в I квартале 2020 года руководителями банков отмечено ужесточение условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Согласно прогнозу, II квартал 2020 года характеризуется дальнейшим ужесточением условий кредитования представителей всех категорий кредитополучателей", - говорится в обзоре.

Несмотря на достаточно пессимистичные данные по второму квартале, в третьем "прогнозируется снижение уровня ужесточения условий кредитования физических лиц, а также смягчение условий для представителей малого и среднего бизнеса".

"Влияние на ужесточение условий кредитования в I квартале 2020 года оказало ухудшение таких параметров, как уровень процентной ставки для всех категорий кредитополучателей, максимальные размер кредита для представителей бизнеса и максимальный срок кредитования для физических лиц на потребительские нужды и представителей крупного бизнеса", - добавили в регуляторе.

Также эксперты отметили ужесточение требований к финансовому положению кредитополучателей и к обеспечению исполнения обязательств по кредитам для всех категорий.

По данным регулятора, в первом квартале было отмечено повышение спроса на кредиты в рублях среди всех категорий кредитополучателей, а особенно – у среднего и малого бизнеса. Рост спроса прогнозируется и дальше.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]