Белорусам стало сложнее получать кредиты

Регулятор выпустил в среду аналитическое обозрение "Мониторинг условий банковского кредитования" за I квартал 2020 года.

"Согласно расчетам индекса net percentage, в I квартале 2020 года условия кредитования ужесточились как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. В II квартале 2020 г. и в меньшей степени в III квартале 2020 года участники опроса прогнозируют дальнейшее ужесточение условий кредитования в иностранной валюте и в белорусских рублях", - говорится в обзоре.





Как отмечают в Нацбанке, средняя ставка по новым кредитам для физлиц в рублях в марте составила 10,07%. По сравнению с декабрем 2019-го она выросла на 0,65%. Увеличилась и средняя ставка по новым кредитам для юрлиц.





"Согласно расчетам индекса diffusion index, в I квартале 2020 года руководителями банков отмечено ужесточение условий кредитования в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей. Согласно прогнозу, II квартал 2020 года характеризуется дальнейшим ужесточением условий кредитования представителей всех категорий кредитополучателей", - говорится в обзоре.





Несмотря на достаточно пессимистичные данные по второму квартале, в третьем "прогнозируется снижение уровня ужесточения условий кредитования физических лиц, а также смягчение условий для представителей малого и среднего бизнеса".





"Влияние на ужесточение условий кредитования в I квартале 2020 года оказало ухудшение таких параметров, как уровень процентной ставки для всех категорий кредитополучателей, максимальные размер кредита для представителей бизнеса и максимальный срок кредитования для физических лиц на потребительские нужды и представителей крупного бизнеса", - добавили в регуляторе.





Также эксперты отметили ужесточение требований к финансовому положению кредитополучателей и к обеспечению исполнения обязательств по кредитам для всех категорий.





По данным регулятора, в первом квартале было отмечено повышение спроса на кредиты в рублях среди всех категорий кредитополучателей, а особенно – у среднего и малого бизнеса. Рост спроса прогнозируется и дальше.