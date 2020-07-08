Белорусам предлагают поучаствовать в антимонопольном расследовании о шоколадных конфетах
Гомельский производитель шоколада утверждает, что ООО «Юниаква» (из деревни Большая Боровка Могилевского района) выпускает наборы конфет ILPASSO, которые очень похожи на наборы конфет IMPRESSO.
Чтобы поставить точку в споре, министерство предлагает белорусам самим оценить две коробки и на вопросы: с каким производителем ассоциируется набор конфет обеих компаний, схож ли внешний вид упаковки (пакета и коробки, могли бы они перепутать упаковки и по ошибке вместо набора конфет IMPRESSO приобрести набор конфет ILPASSO?
Принять участие в опросе может любой желающий.
Источник: blizko.by
14:38 08/07/2020
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