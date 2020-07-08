Чтобы поставить точку в споре, министерство предлагает белорусам самим оценить две коробки и на вопросы: с каким производителем ассоциируется набор конфет обеих компаний, схож ли внешний вид упаковки (пакета и коробки, могли бы они перепутать упаковки и по ошибке вместо набора конфет IMPRESSO приобрести набор конфет ILPASSO?

Принять участие в опросе может любой желающий.