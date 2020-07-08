Курс доллара упал на 0,0041 BYN до 2,4399 BYN/USD и покинул максимум за 53 дня. За предыдущие девять торгов доллар дорожал восемь раз на общую сумму 0,0748 BYN.





Курс евро снизился на 0,0025 BYN до 2,7547 BYN/EUR, оставив максимум за последние три месяца.





Стоимость евро до сегодняшнего дня росла шесть торговых сессий подряд. Суммарный рост за это время составил 0,0819 BYN.





Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0419 BYN до 3,4301 BYN/100 RUB, покинув минимум за 42 дня.





Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает на торгах Московской биржи. Это послужило сигналом для Банка России понизить официальный курс доллара на завтра сразу на 0,93 рубля до 71,2379 российских рублей, а официальный курс евро расчётами на завтра сразу на 1,06 рубля до 80,4062 российских рублей.