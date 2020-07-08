В Гомеле закрывается завод измерительных приборов





На месте завода предполагается построить развлекательно-коммерческий центр.





«Здесь будет город-сад...»

Сильные Новости » ранее сообщали о том, что у городских властей появились планы перенести одно из старейших гомельских предприятий в СЭЗ «Гомель-Ратон». Недавно эти планы начали реализовываться.





Раньше речь шла о «компактном» переносе завода измерительных приборов на территорию СЭЗ. Теперь же стало известно, что ЗИП присоединят к «Ратону», что означает его фактическую ликвидацию.





«Коллектив предприятия возмущен таким решением. Ведь первоначально нам обещали все сохранить. И вот мы официально узнали, что ЗИПа как такового больше не будет. Производство не просто перенесут, но и само предприятие будет включено в состав "Ратона", — рассказывает ветеран завода. — 2 июля, накануне "Дня независимости", на завод приехал заместитель министра промышленности и начальник профильного управления. Люди пригласили руководителей из министерства пообщаться. Когда замминистра зашел в зал, где собрались работники, то спросил: "А почему вы не работаете?" На это ему ответили: "Когда приезжает президент — люди тоже не работают. И у нас есть вопросы".





Но никакой конкретики мы от них — так не услышали. Замминистра только успокаивал коллектив и все время повторял: "Все будет хорошо". Начальник управления сообщил, что на месте завода теперь будет "город-сад". Да уж, на многих бывших предприятиях расцвели "сады" — руины и "Коралла", и судоремонтного завода, и многих других зарастают кустарником и деревьями».





По словам работника предприятия, из 200 человек, еще недавно работавших на ЗИПе, сегодня осталось 148 человек. С остальными просто не продлили контракты — не только с пенсионерами, но и с молодыми сотрудниками. Производство уже сворачивается, станки перевозятся. Но при этом, как говорит мужчина, площадки под перевозимое оборудование еще не готовы.





На встрече руководству министерства был задан вопрос: «Сегодня ЗИП имеет сертификаты на ряд изделий. С исключением предприятия из Единого государственного регистра (ЕГР) будет ли эта сертификация автоматически признана за "Ратоном"? Если нет, то мы потеряем наши рынки сбыта». В министерстве пообещали заняться этим вопросом.





Несмотря на то, что сегодняшнее производство и рынки сбыта невозможно сравнить с масштабами советского времени, продукция ЗИПа и сейчас пользуется спросом. ОАО «Гомельский ЗИП» является единственным в Беларуси производителем аналитических приборов и измерительных электродов к ним.





Приборы рH-метры для контроля качества воды востребованы на рынке. ЗИП изготавливает и приборы для контроля стали и сплавов на углерод и серу. Также лифтовая кнопка исправно отгружается для ОАО «Могилевлифтмаш». Закупают у ЗИПа и приборы для измерения нитратов.





Долгое время ЗИП был единственным предприятием, выпускающим измерительные электроды на постсоветском пространстве. Однако, как нам рассказали, часть бывших специалистов гомельского завода открыла в Москве свое предприятие «Измерительная техника», что говорит о том, что перспективы у данного направления на рынке есть.





Прекращение производства данных аналитических приборов в Беларуси вынудит закупать их за рубежом, что приведет к оттоку валюты и увеличению расходов, нуждающихся в них предприятий.





Существенные расходы будут ожидать и нынешний ЗИП, и «Ратон» в процессе демонтажа, переезда, новой установки и наладки оборудования. По утверждению работников предприятия, экономический эффект от переноса предприятия не был просчитан. Экономисты ЗИПа сами рассчитали его и пришли к выводу о серьезной убыточности этого проекта.





Как пояснили работники предприятия, «город» попросил убрать ЗИП с этой площадки. Незадолго до этого представитель собственника обязал завод произвести дорогостоящий ремонт. Теперь же помещения и площадка безвозмездно передается в коммунальную собственность города.





На месте завода предполагается создать еще один развлекательно-коммерческий центр. Правда, по имеющимся данным, конкретный инвестор и проект пока не назван.





«Решение о ликвидации предприятия было бы оправданным, если бы завод был убыточным, сидел бы по уши в кредитах, не платил бы за свет, — говорит наша собеседница. — Но сегодня ЗИП — прибыльное и вполне рентабельное предприятие. Что происходит, нам непонятно. О причинах закрытия еще одного завода в Гомеле мы можем только догадываться».





В коллективе считают, что поскольку помещения под перенос высокоточного оборудования не подготовлены с соблюдением технологических требований, то это вызывает сильные сомнения в желании сохранить производство, а формулировка «реорганизация» может просто прикрывать ликвидацию Гомельского ЗИП.





Завод-призрак?

За комментариями «Сильные Новости» обратились к руководству предприятия, но директор ЗИПа находится сейчас в отпуске, а и. о. директора говорить о ситуации отказался. Сказал только, что разработана некая «дорожная карта» о переносе предприятия, и, сославшись на крайнюю занятость, посоветовал обратиться в Гомельский горисполком.





В прошлый раз комментарии по поводу переноса ЗИПа давали в профильном подразделении горисполкома — управлении экономики. На этот раз городские экономисты-производственники от комментирования также отказались. Выяснилось, что теперь этим занимается исключительно управление идеологии. Но телефоны идеологов упорно молчат.





В администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» о дальнейшей судьбе ЗИПа ничего определенного сказать не могли. Нам лишь сообщили, что в прошлом велись переговоры о переносе производства измерительных приборов на площадку Гомельского радиозавода, который также является резидентом СЭЗ «Ратон».





Однако руководство радиозавода в телефонном разговоре с журналистом «Сильных Новостей» эту информацию опровергло. Куда же на самом деле собираются переносить ЗИП? Или он уже превращается в завод-призрак?





В наших поисках нам помогли рабочие завода «Ратон». Внутри зонтичной структуры СЭЗ «Гомель-Ратон» существует собственно ОАО «Ратон» — бывший завод радиотехнического оборудования (РТО). Как выяснилось, недавно рабочие расчистили здесь пустующие площади от бросового оборудования.





На их место стали завозиться металлообрабатывающие станки с ЗИПа. В администрации ОАО «Ратон» информацию о переносе ЗИПа на их площадку подтвердили.





В настоящее время работники Гомельского завода измерительных приборов собирают подписи под обращением к президенту и правительству за сохранение их производства и рабочих мест.



