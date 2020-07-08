



По информации журналистов, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение разрешить в сезоне 2020/21 проводить по пять замен в течение матча. IFAB – орган, традиционно регулирующий правила игры в футбол. Все важные изменения последних лет принимались при непосредственном участии совета.





Правило пяти замен было принято перед массовым возобновлением европейских чемпионатов в мае-июне нынешнего года. Оно было использовано для того, чтобы помочь футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, так как национальные и международные турниры доигрываются в максимально интенсивном режиме – некоторым командам приходится проводить по три матча в течение недели.





Как сообщается, IFAB объявит о решении официально в ближайшее время. При этом каждая футбольная ассоциация или руководство лиги будет самостоятельно решать, применять ли правило пяти замен или вернуться к варианту с тремя. Также новый вариант может быть применен в том числе в финальной части чемпионата Европы по футболу в 2021 году.



