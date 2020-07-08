Какой продукции скопилось на складах в Минске больше всего

За пять месяцев 2020 года, утверждает статистика, на складах организаций промышленности запасы готовой продукции увеличились на 73,8 млн рублей и на 1 июня 2020 г. составляли 1 266,9 млн рублей.





Напомним, в январе — апреле товарные запасы составляли 1 193,1 млн рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе — мае 2020 г. составило 108,7 % против 98,4 % в январе — мае 2019 г. (в январе — апреле — 101 % против 95 % соответственно).





По мнению специалистов, проблема обострилась в том числе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда был практически прерван сбыт товаров за пределы страны, прежде всего в Российскую Федерацию.





Если рассматривать запасы в процентах к среднемесячному объему промышленного производства, то больше всего их скопилось на предприятиях юридических лиц без ведомственной подчиненности — 118,9 % (в январе — апреле — 113,6 %). В организациях, подведомственных республиканским органам государственного управления, этот показатель равен 112,9 % (январь — апрель — 103,6 %). Меньше всего работают на склад предприятия, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам, — 35,4 % (по итогам первых четырех месяцев — 33,8 % от среднемесячного объема).





Больше всего на складах скопилось текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха. Их запасы за пять месяцев в 4,3 раза превысили среднемесячный объем производства. Не лучшим образом обстоят дела и в отрасли, связанной с выпуском вычислительной, электронной и оптической аппаратуры. Здесь запасов хранится в 4,1 раза больше, чем производится в среднем за месяц.





В столице больше выпускают, чем реализуют, химических продуктов: на складах их хранится 195,5 % от среднемесячного производства. Сложной сохраняется ситуация на предприятиях по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов. Здесь нереализованными остаются 177,3 % от месячного выпуска. Также больше работают на склад, чем продают, организации по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки (167,5 %), и резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (130,8 %).





В то же время предприятия, занятые изготовлением прочих готовых изделий; ремонтом, монтажом машин и оборудования, показывают по итогам пяти месяцев неплохой результат: всего 26,6 % продукции от среднемесячного выпуска идет на склад. В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на складах хранится 44,6 % продукции по отношению к месячному производству.

В статистическом управлении также отмечают: наибольший удельный вес в запасах готовой продукции Минска занимает продукция организаций по производству машин и оборудования (22,6 %), транспортных средств и оборудования (18,4 %) и по производству вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (15,8 %).