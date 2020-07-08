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Города мира, где больше всего «единорогов»

Портал Statista опубликовал рейтинг городов мира по числу базирующихся в них компаний с миллиардной оценкой. За основу взяты данные CB Insights.



Лидирующую позицию в списке занимает Сан-Франциско: здесь эксперты насчитали 64 стартапа-единорога. К нему резво подбирается китайская столица Пекин, пока ставшая домом для 51 такой компании.

В Китае находится половина городов топовой восьмёрки (ещё Шанхай, Ханчжоу и Шэньчжэнь), три — в США. Кроме этих стран в число лучших попала только Великобритания: в Лондоне — он на 5 месте — разместилось 15 единорогов.

Два стартапа с самой высокой оценочной стоимостью в мире — Bytedance и Didi — родом из Китая. Но по количеству единорогов с пока недосягаемым отрывом впереди азиатской страны идут США: 228 против 122 по данным на июнь.

В Сан-Франциско базируются такие стартапы, как Stripe, Airbnb и DoorDash. Помимо этого, 51 единорог присутствует в Области залива и ещё 21 — в южной части Калифорнии.
DEV.by
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