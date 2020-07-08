Города мира, где больше всего «единорогов»









Лидирующую позицию в списке занимает Сан-Франциско: здесь эксперты насчитали 64 стартапа-единорога. К нему резво подбирается китайская столица Пекин, пока ставшая домом для 51 такой компании.





В Китае находится половина городов топовой восьмёрки (ещё Шанхай, Ханчжоу и Шэньчжэнь), три — в США. Кроме этих стран в число лучших попала только Великобритания: в Лондоне — он на 5 месте — разместилось 15 единорогов.





Два стартапа с самой высокой оценочной стоимостью в мире — Bytedance и Didi — родом из Китая. Но по количеству единорогов с пока недосягаемым отрывом впереди азиатской страны идут США: 228 против 122 по данным на июнь.





В Сан-Франциско базируются такие стартапы, как Stripe, Airbnb и DoorDash. Помимо этого, 51 единорог присутствует в Области залива и ещё 21 — в южной части Калифорнии.