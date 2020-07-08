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Беларусь не просит у российского Сбербанка $0,5 млрд.? Минфин опроверг ОНТ

В Минфине Беларуси решили опровергнуть информацию, распространенную гостелеканалом ОНТ, о том, что Беларусь просит у российского Сбербанка 0,5 млрд. долларов.


«Министерство финансов не ведет переговоров со Сбербанком о выдаче кредита. Мы не подтверждаем данную информацию», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.

Цифру в $0,5 млрд в эфире программы «Двое из дворца» озвучила корреспондент ОНТ Анна Пыж: “Мы-то знаем, что предварительная сумма – полмиллиарда долларов. Так что если на каждый товар находится свой покупатель, то на каждый кредит – свой получатель”.

В свою очередь, Герман Греф во время визита в Минск эту информацию не опроверг и не подтвердил.

“Насколько я знаю, речь идет о выделении довольно большого кредита на выгодных условиях. Раскройте подробности”, — спросила журналистка ОНТ.

“Пока нечего раскрывать. Банки никогда не раскрывают детали обсуждения со своим клиентом”, — заявил Герман Греф, назвав все-таки власти Беларуси “клиентом”.

Впрочем, телеканал ОНТ мог знать что-то, чего не знают и в Минфине.
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