



«Министерство финансов не ведет переговоров со Сбербанком о выдаче кредита. Мы не подтверждаем данную информацию», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь ведомства Ирина Комар.





Цифру в $0,5 млрд в эфире программы «Двое из дворца» озвучила корреспондент ОНТ Анна Пыж: “Мы-то знаем, что предварительная сумма – полмиллиарда долларов. Так что если на каждый товар находится свой покупатель, то на каждый кредит – свой получатель”.





В свою очередь, Герман Греф во время визита в Минск эту информацию не опроверг и не подтвердил.





“Насколько я знаю, речь идет о выделении довольно большого кредита на выгодных условиях. Раскройте подробности”, — спросила журналистка ОНТ.





“Пока нечего раскрывать. Банки никогда не раскрывают детали обсуждения со своим клиентом”, — заявил Герман Греф, назвав все-таки власти Беларуси “клиентом”.





Впрочем, телеканал ОНТ мог знать что-то, чего не знают и в Минфине.



