В Беларуси на 4% повышена цена на газ в малолитражных баллонах
Министерство антимонопольного регулирования и торговли на 3,98% повысило цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах с 1,11 до 1,15 рубля 15 за 1 кг с НДС, следует из постановления №46 от 25 июня 2020 года.
«Данное решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Советом Министров Республики Беларусь и в течение года останутся неизменными», - говорится в сообщении ведомства.
09:41 08/07/2020
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