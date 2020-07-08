В Беларуси на 4% повышена цена на газ в малолитражных баллонах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли на 3,98% повысило цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах с 1,11 до 1,15 рубля 15 за 1 кг с НДС, следует из постановления №46 от 25 июня 2020 года.