+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Беларуси на 4% повышена цена на газ в малолитражных баллонах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли на 3,98% повысило цену на сжиженный газ в малолитражных баллонах с 1,11 до 1,15 рубля 15 за 1 кг с НДС, следует из постановления №46 от 25 июня 2020 года.


«Данное решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Советом Министров Республики Беларусь и в течение года останутся неизменными», - говорится в сообщении ведомства.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Трактор Беларусь задавит президента
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]