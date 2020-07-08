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Власти Беларуси внесли в Госпрограмму развития на 2016-20 годы 8 новых проектов

Лукашенко указом №254 от 7 июля внес дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 - 2020 годы.

Согласно поправкам, в перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития, «включаются 8 проектов, направленных на создание производств нового поколения автомобильных компонентов, керамических изделий, современных технологий в легкой и пищевой промышленности, деревообработке, а также строительство корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

Кроме того, документом утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование проектов в области машиностроения, здравоохранения, сельского хозяйства.
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