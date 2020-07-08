Согласно поправкам, в перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития, «включаются 8 проектов, направленных на создание производств нового поколения автомобильных компонентов, керамических изделий, современных технологий в легкой и пищевой промышленности, деревообработке, а также строительство корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний».





Кроме того, документом утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование проектов в области машиностроения, здравоохранения, сельского хозяйства.