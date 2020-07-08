



"Мы слишком разбаловали наших новоявленных нуворишей, наших богатеньких. Многие из них забыли, что им надо производством заниматься и бизнесом, а не другими вещами. Я это заметил. Чтобы не было больно, вы начинайте поворачивать свои головы в сторону тех, кто вам приносит блага - к людям, которые работают в ваших фирмах и компаниях", - сказал Лукашенко, выступая перед активом Минска во вторник.





Слова президента были приведены в эфире телеканала ОНТ в тот же день.





Также Лукашенко обратил внимание на тот факт, что во время пандемии коронавируса в Беларуси не было карантина, и гостиницы, рестораны и другие объекты продолжали работать. В то же время, по словам президента, представители бизнеса постоянно ожидали поддержки от государства в связи с пандемией и ухудшением условий работы. "Ждали, что мы заберем у учителей, врачей и военных из бюджета и отдадим им", - отметил он.





Президент признался, что специально сдерживал данный процесс, и надеется на адекватное отношение бизнесменов к своим рабочим.





"Если вы хотите бизнесом заниматься, вы, пожалуйста, занимайтесь и смотрите, чтобы ваши рабочие не были нищими. Вы сами принимаете на работу людей и, будьте добры, обеспечьте их работой и достойной зарплатой", - заявил Лукашенко.





Также он выразил уверенность в верной позиции государства относительно сохранения контроля над предприятиями. Лукашенко признался, что в перспективе намерен его усилить.