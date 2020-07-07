В России будут выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за поездки. Документ опубликован на портале правовой информации.
Подготовленный Минтрансом проект разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Система ваучеров была введена в условиях ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Теперь компании имеют право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Против системы ваучеров выступили ФАС России, а также Роспотребнадзор.
21:41 07/07/2020
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