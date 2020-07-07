Счета "Кентавра" могут разблокировать в ближайшие дни
В страховой компании «Кентавр» Office Life сообщили, что официально их счета пока не разблокированы, но это может произойти на текущей неделе.
Как сообщалось, компания в середине июня признала, что счета заблокированы. Однако, по данным «Кентавра», тогда никаких следственных действий не было.
При этом телеграм-канал «Гарбацевич» утверждал, что правоохранители инкриминируют члену наблюдательного совета компании Сергею Добролету уклонение от уплаты налогов.
Добролет — один из фигурантов дела Белгазпромбанка, где он был зампредом правления. Кроме него, по делу проходят потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико и еще порядка двух десятков человек.
17:48 07/07/2020
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