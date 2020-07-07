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Власти забирают у Чижа землю этнокомплекса "Наш родны кут Сабалi"

Белорусские власти отменили решение восьмилетней давности о выделении земли в Березовском районе под культурно-этнографический комплекс «Наш родны кут Сабалi», который строил бизнесмен Юрий Чиж, но не успел довести проект до конца.

Указ об этом комплексе был принят в 2012 году, а затем корректировался в 2013-м и 2014-м. Документ давал Чижу участок земли около 333 га в аренду на 99 лет вблизи его родной деревни Соболи. Это недалеко от трассы М1 (Брест — Минск — граница с РФ). В этом районе мог быть хороший туристический поток, пишет officelife

В последней редакции указа говорилось, что комплекс должен быть готов в 2015 году. «Наш родны кут Сабалі», если бы все получилось, мог включать в себя гостиницу, ресторан, этнографический музей, автостоянку, лыжероллерную трассу, ферму крупного рогатого скота и др.

Строить комплекс должны были компании Чижа: «ТРАЙПЛ», «Вариант» и «НефтеХимТрейдинг». От первой компании, как известно, подано заявление о банкротстве. Компания «Вариант» уже находится в процессе ликвидации. Она, в частности, занималась производством окон, дверей, деревянных домов. 

Производственная база была в Березе. Сейчас почти все оборудование продано. В Торговом реестре на фирме еще числится бар при гостинице «Охотничья усадьба» (Береза).

Фирма «Вариант» строила деревянные дома для комплекса «Наш родны кут Сабалі». В 2019 году о проекте писали газеты «Беларусь Сегодня» и  «Вечерний Брест». На тот момент власти еще надеялись, что Чиж достроит «Сабалі» к 2024 году. Были готовы часть домиков, искусственное озеро (оно было и до строительства комплекса, но при Чиже его расширили).

«НефтеХимТрейдинг», которая оперирует сетью АЗС «Трайпл», построила у комплекса заправку, но «Сабалі» так и не заработали.
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