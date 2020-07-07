Евро подскочил до трехмесячного максимума. Доллар тоже подорожал

Курс доллара подскочил ещё на 0,0108 BYN до 2,4440 BYN/USD — до максимума за два месяца не хватило всего недели.





Американская валюта за последние девять торгов подорожала восемь раз. За это время её курс подскочил на 0,0748 BYN.





С начала июля торги проводились всего четыре раза — доллар подорожал уже на 0,0317 BYN.





Курс евро вырос на 0,0079 BYN до 2,7572 BYN/EUR и оказался на максимуме за три месяца. Европейская валюта дорожает уже шестой день подряд. Её курс за это время подскочил на 0,0819 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0135 BYN до 3,3882 BYN/100 RUB и с минимума за 21 день рубль РФ долетел до минимума за 42 дня.





Российский рубль довольно быстро дешевеет последние шесть торгов. Его курс за этот период упал на 0,0604 BYN.









Центробанк России

На торгах МосБиржи к 11–30 российский рубль успел девальвироваться к доллару и евро.





Средневзвешенный курс доллара вырос на 83 копейки до 72,1719 российских рублей — максимума более чем за полтора месяца. Средневзвешенный курс евро поднялся на 80 копеек до 81,36 российских рублей — максимума за два с половиной месяца.





Условия для девальвации российского рубля

Банк России с завтрашнего дня и сроком на месяц планирует вдвое уменьшить объёмы продажи валюты для поддержки российского рубля.





Если в июне ежедневно продавалось валюты почти на 150 млн долларов в день, то в июле объём продажи сократится примерно до 80 млн. долларов в день.





Резкий обвал поставок нефти ожидается по итогам июля. План отгрузки нефти из морских портов предполагает обвал на 40% до минимальных значений за последние 17 лет. Прокачка по трубопроводу «Дружба» снизится не так сильно, всего на 13%.





Если ранее российский бюджет балансировался при цене нефти около 49 долларов за баррель, то теперь из-за резкого увеличения расходов и сокращения объёмов поставки энергоносителей россиянам нужна средняя стоимость нефти на уровне 80 долларов.





Уменьшение объёмов продажи валюты будет давить на курс рубля. В банковской системе на начало лета оставалось 6,8 млрд долларов свободной валюты. Сокращение этих резервов за май составило 30%. С уменьшением «валютной подушки» российский рубль будет девальвироваться.









Новые санкции против России

Вчера вечером Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян, обвиняемых в нарушении прав человека в связи с «делом Магнитского».





МИД королевства заявил, что это ещё не всё: «Включение в список физических лиц и организаций — лишь первая волна мер, вводимых в рамках нового санкционного режима. О новых санкциях будет объявлено в ближайшие месяцы».





Шансов на существенное укрепление у рубля мало: многочисленные разговоры об антироссийских санкциях, которые ведутся в последние дни, не добавляют оптимизма инвесторам, а дополнительным фактором давления может выступать восстановление импорта после завершения периода самоизоляции и конвертация в валюту дивидендов, выплаченных российскими компаниями.