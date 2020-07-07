В компании рассказывают, что из-за визита силовиков приостановлены все финансовые операции в обслуживающих банках, а Госконтроль, у которого и возникли вопросы, отказывается их возобновить. Тем временем департамент ценных бумаг Минфина приостановил операции по облигациям «Активлизинга», пишет tut.by





— В связи с проводимой Комитетом государственного контроля проверкой деятельности ОАО «Белгазпромбанк» с 11 июня приостановлены все финансовые операции ООО «Активлизинг» в обслуживающих банках, а также заблокированы ценные бумаги (облигации) компании, — рассказывают в компании. — Сотрудниками КГК в офисе компании 11 июня произведен обыск, в ходе которого были добровольно предоставлены все запрашиваемые документы, касающиеся четырех сделок 2008−2016-х годов.





Ранее в департаменте ценных бумаг Минфина уточняли, что могут приостановить действия по ценным бумагам при нарушении законодательства.





«Мы воспользовались этим правом и приостановили (по облигациям „Активлизинга“. — Прим. ред.). Ценные бумаги не аннулированы, не признаны недействительными, временно приостановлены операции по ним», — поясняли в департаменте.





Однако руководство «Активлизинга» рассказывает, что им не предоставили пояснения, на каком основании приостановлены операции по облигациям.





В компании уточняют, что с 11 июня и по сегодня никаких проверок и следственных действий в отношении менеджмента и собственников «Активлизинга» не проводили. По крайней мере, им об этом неизвестно.





— ООО «Активлизинг» заявляет, что его собственники и менеджмент не совершали и не совершают противозаконных финансовых операций, компания является законопослушным субъектом хозяйствования, — констатируют в компании. — Вместе с тем уполномоченные должностные лица КГК без объяснения причин отказываются возобновить финансовые операции, письменные обращения ООО «Активлизинг» игнорируют.





Указанные обстоятельства влекут не только убытки и репутационный вред, но и, к сожалению, ограничение отдельных прав наших клиентов, контрагентов и сотрудников компании.





Продолжительное молчание об обысках, которые провели в офисе компании, а также о заблокированных счетах руководство «Активлизинга» поясняет тем, что не имели достаточной информации о причинах происходящего. Информации, по всей видимости, от причастных к делу ведомств не стало больше, а сложившаяся ситуация не лучшим образом сказывается на деятельности компании.





— Отсутствие каких-либо пояснений от КГК наряду с присущей компании политикой открытости и прозрачности привело к необходимости информирования партнеров компании о сложившейся ситуации, — поясняют в компании. — Действия КГК частично нарушили операционную деятельность ООО «Активлизинг», но не повлияли на финансовую стабильность и устойчивость компании, а также на возможность исполнения принятых на себя обязательств. Финансовая надежность компании подтверждается результатами аудитов по национальным и международным стандартам, с заключениями которых можно ознакомиться на сайте компании (alizing.by) в разделе раскрытие информации.





В компании рассчитывают, что сложившаяся ситуация в скором времени будет разрешена и операционная деятельность восстановлена в полном объеме. «Приносим свои извинения клиентам и партнерам за причиненные не по нашей воле и вине неудобства», — уточнили в компании.









В похожей ситуации, как «Активлизинг», оказались также компании «Кампари» и «Кентавр», в которых 11 июня тоже прошли обыски по «делу Белгазпромбанка»: из-за заблокированных счетов возникли сложности со страховыми выплатами и выдачей зарплат сотрудникам.





Ни в КГК, ни в КГБ пока не удалось получить комментарии по «делу Белгазпромбанка», а также по пострадавшим компаниям — «Активлизингу», «Кампари» и «Кентавру». Вопросы у силовиков также возникли к компании ПриватЛизинг.





Ранее экс-глава Белгазпромбанка, один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико, который сейчас по сфабрикованным обвинениям находится за решеткой и признан правозащитниками политзаключенным, рассказывал, что у него есть лизинговые Tesla и Toyota. В какой из компаний он их оформлял, не сообщалось.



