Падение на треть





На 1 июля средства клиентов в банке составляли Br 2,28 млрд против Br 3,29 мдрд на 1 апреля.





Прибыль банка на 1 июля составила Br 18,9 млн. рублей и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 36,8%.





На 1 июля в «Белгазпромбанке» возникли долги перед Национальным банком на Br 215 млн, которых в прошлом квартале не было.





Эффективной коммуникации нет

По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, новые долги банка перед регулятором могут свидетельствовать об отсутствии нормальной коммуникации с акционерами «Белгазпромбанка» – российскими компаниями «Газпром» и «Газпромбанк».





Эксперт полагает, что эти Br 215 млн могут отражать поддержание Нацбанком рублевой ликвидности «Белгазпромбанка» в условиях оттока средств клиентов банка.





«Очевидно, отсутствует эффективная коммуникация между временной администрацией, введенной Нацбанком, и акционерами, так как эту ликвидность без проблем могли покрыть акционеры за счет своего капитала», – отметил Александр Муха.





Он напомнил, что кредитный рейтинг «Газпрома», согласно международному рейтинговому агентству «Fitch Ratings», составляет BBB, а «Газпромбанка» – BBB– что на 6 и 5 степеней соответственно выше суверенного кредитного рейтинга Беларуси.





«Если бы у международных рейтинговых агентств отсутствовал потолок кредитного рейтинга о том, что у резидентов страны не может быть рейтинг выше, чем у государства, то с большой долей вероятности можно было бы говорить, что рейтинг «Белгазпромбанка» с учетом акционеров был бы выше рейтинга Беларуси», – подчеркнул аналитик.





«Необоснованно и нерационально»

Это все, по его словам, ставит вопрос об обоснованности введения временной администрации в банке «с такими солидными акционерами».





«Введение временной администрации выглядит политически мотивированным, но с экономической точки зрения оно выглядит необоснованным и нерациональным», – добавил Александр Муха.





По его мнению, пока не приходится говорить о возбуждении дела о банкротстве «Белгазпромбанка» .





Эксперт не исключает, что после выборов ситуация с «Белгазпромбанком» может измениться и банк покинет временная администрация.





«Другой вопрос – насколько обновится состав руководства банка. И пойдут ли в этой части на уступки представители акционеров. Захотят ли они видеть новых членов правления от Национального банка», – сказал он.









Многое зависит от выборов

Также будет многое зависит от того, как пройдут выборы, кто будет избран президентом и как будет развиваться ситуация в стране после 9 августа, заявил аналитик.





По его словам, в интересах Беларуси и банковского сообщества урегулировать вопрос «Белгазпромбанка» в конструктивном ключе. Дальнейшая эскалация конфликта может иметь негативные последствия и для имиджа банковского сектора и страны, что может сказаться на инвестиционной привлекательности Беларуси.





«Здесь очень важно не навредить себе – вернуться в конструктивное русло, чтобы «Белгазпромбанк» продолжил свою деятельность на банковском рынке страны в штатном режиме», – подчеркнул Александр Муха.





Он отметил, что уже за последние недели сейчас выросла доходность по некоторым суверенным еврооблигациям Беларуси, а значит, увеличились и выплаты по внешним заимствованиям, которые должно выплатить правительство, что является бременем как для государственного бюджета, так и для рейтингов Беларуси.





По мнению эксперта, такой рост может быть связан с определенным падением котировок белорусских облигаций на фоне конфликта вокруг «Белгазпромбанка».





«Надеюсь, что белорусская сторона осознает все риски и негативные последствия, связанные с дальнейшей эскалацией конфликта. И я могу только выразить надежду, что в ближайшие месяцы конфликт будет урегулирован», – отметил аналитик.





Проблемы в «Белгазпромбанке» начались 11 июня – через месяц после того, как о своих президентских амбициях заявил теперь уже бывший глава банка Виктор Бабарико.





Сейчас более 20 человек, включая самого претендента, проходят по уголовному делу. Их обвиняют в якобы отмывании денег, уклонении от платы налогов, обмане, даче и получении взятки.





С 15 июня Нацбанк ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию. Сейчас во главе одного из крупнейших частных банков страны стоит Надежда Ермакова.

Акционеры «Белгазпромбанка» считают, что администрацию банка сменили незаконно.