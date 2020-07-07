Белорусы в ожидании девальвации рубля

При этом валовые объемы покупки и продажи валюты населением в июне значительно увеличились по сравнению с маем. Так, приобрели валюты физические лица на 148,8 млн. долларов больше, чем в мае, то есть — 776,6 млн. долларов.





Это больше, чем в июне прошлого года, но всего на 42,4 млн. долларов. То есть обеспокоенность жителей Беларуси перспективой девальвации белорусского рубля не очень велика, хотя она и имеет место.





В то же время, объем продажи валюты физическими лицами по сравнению с июнем прошлого года существенно сократился: на 85,9 млн. долларов — до 698,8 млн. долларов. Такая динамика является следствием, по-видимому, сокращения валютных доходов жителей Беларуси вследствие закрытых границ, что мешает жителям Беларуси зарабатывать валюту за границей.





Но в июне текущего года валюты населением было продано больше, чем в мае текущего года, на 129,7 млн. долларов. То ли ситуация с заработками улучшилась, то ли денег на жизнь у людей не хватает, и они распродают запасы валюты.





В целом за первое полугодие текущего года физические лица купили валюты у банков на 658,2 млн. долларов больше, чем продали. Наличной валюты население продало больше, чем купило, на 117,6 млн. долларов, а безналичной больше приобрело — на 775,8 млн. долларов. Год назад физические лица были чистыми продавцами валюты и реализовали ее на 322,4 млн. долларов.





Субъекты хозяйствования — резиденты РБ за первое полугодие 2020 года также больше приобрели валюты, чем продали: на 799,6 млн. долларов. А в аналогичном периоде прошлого года они реализовали валюты, больше, чем купили, на 128,5 млн. долларов. При этом в июне текущего года белорусские предприятия были чистыми покупателями валюты и приобрели ее на 44 млн. долларов.





В июне прошлого года они реализовали валюты в чистом выражении на 48,6 млн. долларов. Таким образом, и в торговле валютой банков с предприятиями ситуация в текущем году ухудшилась, причем весьма существенно.





В валовом выражении предприятия купили валюты в июне текущего года на 51 млн. долларов больше, чем год назад, то есть 1,805 млрд. долларов, а продали — на 41,5 млн. долларов меньше, то есть — 1,761 млрд. долларов. По сравнению с маем текущего года оба параметра существенно выросли: на 236,2 млн. долларов и 187,2 млн. долларов соответственно.





Субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ в июне, как обычно, больше продали валюты, чем купили, — на 39,9 млн. долларов. За полугодие они реализовали валюты в чистом выражении на 265,1 млн. долларов.