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Золотовалютные резервы в июне выросли - за счет новых долгов

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2020 года, по предварительным данным, составили 8 795,7 млн долларов (в эквиваленте), увеличившись за июнь на 916,4 млн долларов (на 11,6%) после снижения в мае на 3,7 млн долларов (на 0,05%), сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

С начала года резервы снизились на 6,4%, или на 597,8 млн долларов, пишет tut.by

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Минфином еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.

Напомним, в июне Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов.

При этом в июне правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
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