Золотовалютные резервы в июне выросли - за счет новых долгов

С начала года резервы снизились на 6,4%, или на 597,8 млн долларов, пишет tut.by





Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения Минфином еврооблигаций. Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота.





Напомним, в июне Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов.





При этом в июне правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 287 млн долларов.





Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.



