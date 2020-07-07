У компаний затребовали списки уволенных

Это касается как частных, так и государственных компаний всех сфер деятельности. Как отмечают в министерстве, анализируются также сообщения в СМИ.





В сведениях компании должны предоставить контактные телефоны уволенных сотрудников, а также дату и обоснование причины увольнения «для уточнения данных». В противном случае Министерство труда может прислать проверку в компанию «для анализа общей ситуации в опросе незаконного увольнения работников».





О запросах министерством заявили также в IT-компаниях. Так, Andersen Lab и ряд других компаний подтвердили, что им пришли такие запросы.





Как отмечено на сайте ведомства, незаконно уволенный работник может получить в министерстве консультацию. Он имеет право через суд восстановиться на месте работы и взыскать с работодателя компенсацию за нанесение морального и материального ущерба. А неправомерно уволивший сотрудника руководитель будет привлечен к ответственности.



