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У компаний затребовали списки уволенных

Министерство труда просит предоставить списки уволенных сотрудников для проверки законности расторжения трудовых отношений с марта по май 2020 года. Ведомство проводит мониторинг законности увольнений в период коронавируса и в том числе правильности применения поправок в Трудовом кодексе.

 Это касается как частных, так и государственных компаний всех сфер деятельности. Как отмечают в министерстве, анализируются также сообщения в СМИ.

В сведениях компании должны предоставить контактные телефоны уволенных сотрудников, а также дату и обоснование причины увольнения «для уточнения данных». В противном случае Министерство труда может прислать проверку в компанию «для анализа общей ситуации в опросе незаконного увольнения работников».

О запросах министерством заявили также в IT-компаниях. Так, Andersen Lab и ряд других компаний подтвердили, что им пришли такие запросы.

Как отмечено на сайте ведомства, незаконно уволенный работник может получить в министерстве консультацию. Он имеет право через суд восстановиться на месте работы и взыскать с работодателя компенсацию за нанесение морального и материального ущерба. А неправомерно уволивший сотрудника руководитель будет привлечен к ответственности.
Officelife.media
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