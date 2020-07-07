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В Гродно и Волковыске торговали опасными конфетами и зефиром. Не ешьте это!

Гродненской областной инспекцией Госстандарта запрещена реализация проверенных партий зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное».


В ведомстве рассказали, что опасная продукция продавалась в ряде торговых объектов Гродно и Волковыска.

В Гродно и Волковыске торговали опасными конфетами и зефиром. Не ешьте это!
При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторами было установлено использование российскими производителями при производстве зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное» синтетического красителя.

Краситель понсо 4R (Е124) не был указан в составе данной продукции.

На упаковке товаров российских производителей отсутствовала предупреждающая надпись о содержании в продукции опасного красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Такое предупреждение отсутствовало на маркировке зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное», что является нарушением требований техрегламента ТС.

Гродненской областной инспекцией Госстандарта было принято решение о запрете реализации проверенных партий зефира и конфет сбивных.

Госстандарту направлена информация о внесении указанных конфет и зефира в информационный ресурс «Опасная продукция».  
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