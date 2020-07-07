В Гродно и Волковыске торговали опасными конфетами и зефиром. Не ешьте это!
Гродненской областной инспекцией Госстандарта запрещена реализация проверенных партий зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное».
В ведомстве рассказали, что опасная продукция продавалась в ряде торговых объектов Гродно и Волковыска.
В Гродно и Волковыске торговали опасными конфетами и зефиром. Не ешьте это!
При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторами было установлено использование российскими производителями при производстве зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное» синтетического красителя.
Краситель понсо 4R (Е124) не был указан в составе данной продукции.
На упаковке товаров российских производителей отсутствовала предупреждающая надпись о содержании в продукции опасного красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Такое предупреждение отсутствовало на маркировке зефира бело-розового «Русника» и конфет сбивных «Суфле малиновое глазированное», что является нарушением требований техрегламента ТС.
Гродненской областной инспекцией Госстандарта было принято решение о запрете реализации проверенных партий зефира и конфет сбивных.
Госстандарту направлена информация о внесении указанных конфет и зефира в информационный ресурс «Опасная продукция».
09:15 07/07/2020
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