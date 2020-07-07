



Ситуация на потребительском рынке, как сообщает МАРТ, в период ценового регулирования стабилизировалась.





МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

Министерством на фоне отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров было принято постановление от 23 июня этого года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключаются ряд товаров.





К таким товарам относятся:





кофе;

консервы мясные и консервы из рыбы;

молоко сухое;

мыло твердое туалетное и хозяйственное;

спички;

прокладки женские гигиенические и подгузники (детские и взрослые);

туалетная бумага.

Соответственно, после принятого МАРТ постановления регулирование цен в Беларуси в рамках постановления ведомства от 15 апреля текущего года сохраняется только на социально значимые продовольственные товары.





Постановление ведомства вступает в силу после его официального опубликования.