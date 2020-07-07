МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проинформировали о ситуации на потребительском рынке республики.
Ситуация на потребительском рынке, как сообщает МАРТ, в период ценового регулирования стабилизировалась.
МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Министерством на фоне отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров было принято постановление от 23 июня этого года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключаются ряд товаров.
К таким товарам относятся:
- кофе;
- консервы мясные и консервы из рыбы;
- молоко сухое;
- мыло твердое туалетное и хозяйственное;
- спички;
- прокладки женские гигиенические и подгузники (детские и взрослые);
- туалетная бумага.
Соответственно, после принятого МАРТ постановления регулирование цен в Беларуси в рамках постановления ведомства от 15 апреля текущего года сохраняется только на социально значимые продовольственные товары.
Постановление ведомства вступает в силу после его официального опубликования.
09:08 07/07/2020
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