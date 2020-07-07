+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проинформировали о ситуации на потребительском рынке республики.


Ситуация на потребительском рынке, как сообщает МАРТ, в период ценового регулирования стабилизировалась. 

МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Министерством на фоне отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров было принято постановление от 23 июня этого года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключаются ряд товаров.

К таким товарам относятся:

  • кофе;
  • консервы мясные и консервы из рыбы;
  • молоко сухое;
  • мыло твердое туалетное и хозяйственное;
  • спички;
  • прокладки женские гигиенические и подгузники (детские и взрослые);
  • туалетная бумага. 
Соответственно, после принятого МАРТ постановления регулирование цен в Беларуси в рамках постановления ведомства от 15 апреля текущего года сохраняется только на социально значимые продовольственные товары.

Постановление ведомства вступает в силу после его официального опубликования.
Белновости
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ПАМЯТИ ДИМЫ ЗАВАДСКОГО
Ольга Карач
ТАК ВОТ ОТКУДА ДЕНЬГИ на выборы Лукашенко
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]