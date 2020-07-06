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О продовольственном рынке России. Александр Субботин: "Мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами"

Белорусские производители сельскохозяйственной продукции будут пытаться закрепиться на продовольственном рынке России после преодоления экономического спада, вызванного пандемией, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин.


"Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами, и тот сегмент, который держим сейчас, пытаемся его отстоять и даже, может быть, чуть-чуть расширить", - сказал Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также, по его словам, Беларусь пытается интенсивно диверсифицировать экспорт. "Вместе с тем, мы идем на диверсификацию экспорта. Нас знают уже почти 100 стран. Стараемся рекламировать свою продукцию, свои бренды ", - отметил вице-премьер.


По его мнению, необходимо открыть как можно больше рынков для поставок сельхозпродукции, считает вице-премьер. А предприятия уже сами должны смотреть, с кем им выгодней и доступней торговать. "Где-то стейки продаются по премиальной цене, где-то субпродукты. Многие иностранные предприятия продают тушу коровы или быка не целиком, а разбирают и поставляют ее части туда, где выгоднее. Хотелось бы, чтобы и мы более рационально подходили к экспорту и смотрели, с кем лучше торговать, исходя из экономической целесообразности", - отметил Субботин.

Он подчеркнул, что "все говорят, что в мире будет дефицит продовольствия и, так как многие заводы были приостановлены, будет ажиотаж, вырастут цены. Но в то же время снизился доход населения, а значит, потребительская способность упала. Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках".
interfax.by
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