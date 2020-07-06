Что не так с документами на БелАЭС?





Объём поставляемых услуг: 2340 человеко-часов или 3 человека на 78 дней на 10-часовой рабочий день. В тендере указана стоимость работ — почти 43 тысячи долларов. Иначе говоря, примерно по $5 тысяч в месяц на каждого нанятого сотрудника.





Это нормально, что с документацией на строительстве Белорусской АЭС что-то не в порядке? Что для того, чтобы сдать атомную электростанцию в Островце, паспорта и другие документы о качестве материалов, которые использовались при строительстве, должна будет восстанавливать и вести некая нанятая фирма?





В “НИКИМТ-Атомстрой” отказались отвечать на любые вопросы Еврорадио, связанные с этим тендером. В белорусском Минэнерго тендер тоже не комментируют — не их компетенция. В дирекции БелАЭС говорят, что к тендеру не имеют никакого отношения.





Раз уж никто из официальных лиц тендер прокомментировать не хочет — журналисты попросили комментарий у знакомого прораба, который работает на стройках крупных объектов в Минске.





“У нас на больших объектах есть отдельно один или даже два человека, которые занимаются только исполнительной документацией, — рассказывает он. — В блок исполнительной документации входит много всего. Авторские надзоры, технические надзоры, главные геодезисты, начальники участков и т. д. И их все надо подписывать у кого-то. А без них тебе не подпишут процентовку. То есть не заплатят за работу, пока ты не сдашь весь блок исполнительной документации заказчику. Условно, за месяц или два”, — объясняет прораб.





По его словам, исполнительную документацию не успевают вести или ведут с ошибками практически на каждой стройке. Неприятно, конечно, что и на стройке такого серьёзного объекта, как БелАЭС, тоже есть проблемы с документами. Но, судя по тендеру, это факт, с которым нам теперь жить.

Что за компании участвуют в тендере?

На госзакупку претендуют три фирмы. Две — из России, и одна белорусская.





На сайте компании ООО “ИдеалСтройИнвест Уфа” написано, что они занимаются ведением и сдачей исполнительной документации на объектах. Компания начала работу в декабре 2018 года.





“Ультрастаб Проектирование” — это дочернее предприятие ООО “Ультрастаб”, компании из Иваново, занимающейся производством геотекстиля. Зарегистрирована она в марте 2020 года.





Но больше всего интересен потенциальный белорусский подрядчик. ООО “СтаТехСистема” до января 2020 года называлось ООО “Энергус ЛТ”. Energus — огромная литовская инжиниринговая компания. На странице “СтаТехСистемы” на praca.by до сих пор указан литовский сайт energus.eu.





Сейчас компанией, уставной фонд которой составляет 3 тысячи рублей, на 100% владеет гражданка Беларуси Илькевич Ольга Александровна. Сотрудник “СтаТехСистемы”, с которым удалось связаться Еврорадио, не стал отвечать на вопрос, связана ли компания до сих пор с литовским бизнесом.





“СтаТехСистема” имеет право выполнять функции генерального подрядчика объектов первого — четвёртого классов сложности со стоимостью строительства свыше 5 тысяч базовых величин и строить аналогичные объекты.





В реестре аттестатов соответствия компания зарегистрирована 7 апреля 2017 года. К апрелю 2020 года сроки действия аттестатов закончились, 20 марта компания получила новые — на пять лет.





В 2017–2018 годах у ООО “Энергус ЛТ” несколько раз возникала задолженность по налогам. В 2018 году ООО “КанверТраст” смогло с помощью экономического суда г. Минска взыскать с “Энергус ЛТ” более 5,7 тысячи рублей.





В том же году против компании было начато производство, взыскателем по которому выступало ООО “Объединённая электротехническая компания”. Спорная сумма составляла 12 тысяч рублей.









No honey — no money

Без оформленной надлежащим образом исполнительной документации заказчик не станет оплачивать проект подрядчику. Иначе говоря, пока документы не будут готовы, Беларусь не заплатит России за построенную АЭС. А возможно, и запускать без них не станет.





Недавно стало известно, что запуск станции снова перенесли — на 2021 год. Неприятная ситуация для россиян: ведь формально белорусы правы и запускать АЭС без документов нельзя!





Отборочная стадия рассмотрения заявок пройдёт 9 июля, оценочная стадия (подведение итогов) — 17 июля, а договор будет заключён в течение 10-20 дней после подведения итогов. То есть не раньше 27 июля.





Если к 27 июля прибавить 78 дней, отведённые на работы, получается, что документацию сдадут самое раннее — 13 октября. Некоторое время (пара месяцев) уйдёт на то, чтобы принять документы. Вот и получаем уже почти 2021 год.