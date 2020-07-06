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Белорусский рубль не прогнулся только под российский

Новую неделю белорусский рубль начал ослаблением к доллару и евро, но смог подорожать к корзине валют сразу на 0,24% ха счет укрепления к российскому. Значение валютной корзины покинуло месячный максимум.

Курс доллара вырос сразу на 0,0118 BYN до 2,4332 BYN/USD — максимума за 59 дней.

За последние восемь торгов доллар дорожал семь раз. Общее укрепление американской валюты за это время составило +0,0640 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0182 BYN до 2,7493 BYN/EUR. Это максимальное значение за 89 дней. Евро дорожает уже пятый раз подряд. Суммарный рост за это время составил +0,0740 BYN. А за последние девять торгов курс европейской валюты вырос уже на 0,0878 BYN.

Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0342 BYN до 3,4017 BYN/100 RUB до минимума за 21 день. За последние пять дней стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0459 BYN.

Итоги июня 2020 на валютном рынке Беларуси:

Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам по итогам месяца:

курс доллара поднялся всего на 0,0023 BYN (+0,10%);
курс евро подскочил на 0,0299 BYN (+1,12%);
сотня российских рублей подорожала на 0,0127 BYN (+0,37%);
корзина валют потяжелела на 0,44%.


Центробанк России

Российский рубль существенно девальвируется к доллару и евро на торгах Московской биржи. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 0,84 рубля до 71,3409 российских рублей. Аналогичный курс евро подскочил почти на 1,3 рубля до 80,51 российских рублей.

Официальный курс доллара на завтра поднялся до максимума с конца мая, а официальный курс евро улетел до максимума с конца апреля.

Итоги июня на валютном рынке России

курс доллара за месяц снизился на 31 копейку (−0,44%);
курс евро вырос на 44 копейки (+0,57%).
Источник: select.by
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