Tesla посмеялась над трейдерами и выпустила... шорты
Компания Илона Маска посмеялась над биржевыми трейдерами, которые «шортят» ее акции в ожидании их обвала, и выпустила шорты за $69,42. Вчера на сайте Tesla появились красные атласные шорты Tesla Short Shorts.
Изделие выпущено ограниченным тиражом с фирменным логотипом компании и надписью S3XY сзади. «Наслаждайтесь исключительным комфортом от заключительного звонка», — говорится в описании. Очевидно, что юмористы компании имеют в виду звонок, который оповещает о закрытии торгов на бирже.
Илон Маск обещал выпустить шорты для тех, кто не верит в успех его компании, когда акции Tesla превысят отметку в $1200 за штуку, и свое обещание сдержал.
Tesla быстрая не только по скорости своих электрокаров — взлет ее акций, как и ее капитализации, стал рекордным в автомобильном бизнесе. Сегодня компания — самый дорогой автопроизводитель в мире. Ее стоимость уже превысила $200 млрд, увеличившись за полгода практически в два раза. Что касается акций, то за год их стоимость выросла в пять раз.
Источник: officelife
13:07 06/07/2020
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