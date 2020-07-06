Tesla посмеялась над трейдерами и выпустила... шорты

Изделие выпущено ограниченным тиражом с фирменным логотипом компании и надписью S3XY сзади. «Наслаждайтесь исключительным комфортом от заключительного звонка», — говорится в описании. Очевидно, что юмористы компании имеют в виду звонок, который оповещает о закрытии торгов на бирже.









Илон Маск обещал выпустить шорты для тех, кто не верит в успех его компании, когда акции Tesla превысят отметку в $1200 за штуку, и свое обещание сдержал.





Tesla быстрая не только по скорости своих электрокаров — взлет ее акций, как и ее капитализации, стал рекордным в автомобильном бизнесе. Сегодня компания — самый дорогой автопроизводитель в мире. Ее стоимость уже превысила $200 млрд, увеличившись за полгода практически в два раза. Что касается акций, то за год их стоимость выросла в пять раз.