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Разгром: благодаря ДФР и временной администрации Белгазпромбанк потерял треть средств клиентов

За второй квартал средства клиентов в Белгазпромбанке сократились на 30%, или более чем на 1 миллион рублей

Разгром: благодаря ДФР и временной администрации Белгазпромбанк потерял треть средств клиентов
По состоянию на 1 июля, средства клиентов в банке составляли 2 283,5 млн рублей против 3 292,3 млн рублей на 1 апреля, сообщает БелаПАН со ссылкой на финансовую отчетность банка.

Прибыль банка на 1 июля составила 18,9 миллиона рублей и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,8%.

Теперь у "Белгазпромбанка" возникли обязательства перед Национальным банком на 215 млн рублей, кварталом ранее такого не было.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке", основанием стали уголовные дела, которые возбудил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля за "легализацию средств, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов".

При этом Нацбанк заявлял: несмотря на эти факты, будет обеспечено устойчивое функционирование Белгазпромбанка.


11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошел обыск в рамках уголовного дела. Главой временной администрации назначили экс-главу Нацбанка Надежду Ермакову.

18 июня экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который руководил учреждением 20 лет и оставил его в связи с участием в президентских выборах, был задержан и обвинен в организации противоправной деятельности.

Власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политического подтекста. Сам он, а также многие белорусы уверены в обратном. Белорусские и международные правозащитники признали его политзаключенным.
Источник: svaboda.org
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