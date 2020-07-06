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Дания разрешила достроить "Северный поток-2"

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства.

"DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило, что внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока 2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года. Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - сообщил регулятор.

Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.
Источник: ria.ru
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