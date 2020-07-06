Дания разрешила достроить "Северный поток-2"

"DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило, что внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока 2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года. Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - сообщил регулятор.





Отмечается, что оставшаяся для достройки часть "Северного потока 2" проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использование судов с якорным позиционированием из-за риска, связанного с затопленными там ранее запасами химического оружия.







