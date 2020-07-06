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В связи с необходимостью: по делу Втюрина перенесли прения сторон

Суд перенес прения сторон по уголовному делу бывшего заместителя государственного секретаря Совбеза Андрея Втюрина и банкиров, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда Московского района Минска.

В связи с необходимостью: по делу Втюрина перенесли прения сторон
Sputnik.by
Как ранее планировалось, прения сторон по данному делу должны были начаться сегодня, планировалось, что прокуроры начнут просить сроки для обвиняемых.

"В связи с необходимостью прения перенесены на среду",- сообщил председательствующий судья. В суде не было уточнено, в связи с какой необходимостью. Вместе с тем в кулуарах суда высказывались разные мнения о том, почему принято решение на два дня сместить дату начала прения сторон. Источники, знакомые с ходом расследования дела сказали Sputnik, что "причины могут быть разные, в том числе и то, что прокуроры могли не успеть полностью подготовиться к прениям".

"Дело объемное, непростое, резонансное, так что всякое бывает, в том числе и смещаются сроки прений",- сказал собеседник Sputnik.

Эксперты знакомые с ходом судебного процесса уверены, что "прокуроры будут просить достаточно большие сроки и судебное решение может быть достаточно жестким".

К примеру, Втюрину прокуроры могут попросить до 14 лет лишения свободы.

Вместе с тем они отметили, что некоторые фигуранты дела могут получить и небольшие сроки. Напомним, пять обвиняемых заключили досудебное соглашение и по закону им не может быть назначено больше половины максимального срока.

"А с учетом амнистии и того, что обвиняемые уже отбыли в СИЗО под стражей кто год, кто полтора, то сроки могут быть минимальными", - сказал собеседник Sputnik.

Сегодня в зале суда было достаточно большое количество людей - после перерыва пришли родственники и знакомые некоторых обвиняемых. Обвиняемые перед началам суда переоделись в свежие рубашки и футболки - они же не знали, что судебное заседание продлится менее минуты и из опять увезут в СИЗО. Сегодня понедельник и по плану в СИЗО КГБ у обвиняемых банный день.

Верховный суд 10 марта начал рассмотрение коррупционного дела, по которому проходят 16 обвиняемых, в числе которых экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, Сергей Сиводедов, который в момент задержания занимал должность гендиректора РУП "Белтелеком", замначальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, начальник главка Нацбанка Игорь Кудасов. Материалы уголовного дела составляют почти 50 томов.

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.

На стадии предварительного расследования пять обвиняемых по делу заключил досудебные соглашения о сотрудничестве, написав ходатайство в генеральную прокуратуру. Кроме этого, практически все написали явки с повинной на имя председателя КГБ. В том числе и основной фигурант дела – бывший заместитель госсекретара Совбеза Андрей Втюрин.
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