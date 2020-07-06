Прогноз: падение белорусского рубля уже не остановить

Несмотря на прекращение действия карантина в соседних с Беларусью странах, их экономика пока не может восстановиться, отчего страдает белорусский экспорт. Именно такой вывод следует из итогов торгов валютами на БВФБ за прошедшую неделю.





Объем торгов в среднем за день вырос до 94,5 млн. рублей с 87,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе, а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля выросла на 0,7%. Курс доллара поднялся на 1,6%, а курс евро — на 2,1%. Это указывает на значительное превышение спроса на иностранную валюту на БВФБ над ее предложением, что для начала месяца является нетипичным.





Кроме ухудшения состояния внешней торговли, причиной ослабления рубля может быть вероятное увеличение бюджетных расходов.





Как сообщили в Министерстве финансов РБ, в мае бюджет сектора государственного управления был исполнен с дефицитом в размере 1,1 млрд. рублей. То есть правительство потратило намного больше средств, чем получило доходов





Более того, Национальный банк с 1 июля снизил ставку рефинансирования с 8,00% годовых до 7,75%. На этом смягчение денежной политики не прекратилось. С 30 июня по 15 сентября 2020 года он приостановил проведение операций по привлечению денежных средств банков в депозиты в белорусских рублях.





Давление на курс белорусского рубля продолжают оказывать и покупки валюты населением у банков.





По данным Нацбанка, в июне физические лица увеличили объемы и покупки и продажи валюты примерно в одинаковой степени, поэтому в чистом выражении они приобрели за месяц валюты на 77,8 млн. долларов (против 58,7 млн. долларов в мае). По сравнению с маем ситуация ухудшилась, но незначительно.





Сохраняется неопределенность в отношениях Беларуси и России. Президент Беларуси съездил В Россию еще раз (30 июня на открытие памятника под Ржевом), но, похоже, деловые вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным он не обсуждал.









Судя по последним двум неделям, на валютном рынке РБ сложилась тенденция ослабления белорусского рубля, прервать которую может, пожалуй, только продажи валюты белорусскими экспортерами для уплаты налогов. Но это произойдет только в конце второй декады месяца.





В ближайшие дни курсы доллара и евро на БВФБ могут продолжить рост, но уже не так быстро, как на прошлой неделе. Если, конечно, США не напугают валютных спекулянтов новыми санкциями в отношении России, что приведет к новому обвалу курса российской валюты на Московской бирже, которая утянет за собой и белорусский рубль.