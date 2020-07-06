Чем дороже нефть, тем меньше альтернативы у Беларуси?

Напомним, с начала 2020 года концерн «Белнефтехим» не мог заключить долгосрочные контракты с российскими компаниями на поставки нефти из-за разногласий по цене. В результате в первом квартале основные российские поставщики не отгружали нефть в Беларусь. Чтобы обеспечить оптимальную загрузку НПЗ, покрыть внутренний спрос и не обнулить экспорт, белорусским нефтяникам пришлось направить на переработку даже нефть, которую добывает в Сибири «дочка» «Белоруснефти», а также технологическую нефть.





В результате в первом квартале белорусские НПЗ снизили переработку нефти на 41,6% по сравнению с январем-мартом 2019 годом до 2,76 млн. тонн. При этом поставки российской нефти снизились на 77% до 1,037 млн.тонн. Средняя цена импортируемой в Беларусь нефти снизилась в этот период на 38,1% до 228 долларов за тонну.





Со второго квартала проблему с поставками российской нефти удалось снять. В конце марта 2020 года благодаря вмешательству президентов была достигнута договоренность о снижении размера премии российским поставщикам с 11,7 долларов до 4,7 долларов за тонну. Также договорились, что разницу в 7 долларов правительство Россия компенсирует Беларуси через межбюджетные механизмы.





Таким образом, с апреля «Белнефтехим» смог возобновить контракты с крупными российскими компаниями на поставку нефти в Беларусь. Правда, в этом году это ежемесячные контракты, а не долгосрочные, как было раньше.





В итоге по результатам четырех месяцев Беларусь закупила 3,648 млн. тонн нефти (минус 39,1% к аналогичному периоду 2019 года) на 534,979 млн. долларов (минус 76,6%, или 1,746 млрд. долларов). В том числе импорт российской нефти снизился на 46,3% к уровню января-апреля 2019 года до 3,216 млн. тонн. В стоимостном выражении он снизился в 1,77 раза по сравнению до 518,689 млн. долларов. Средняя цена импортируемой в Беларусь нефти снизилась в январе-апреле в 1,62 раза по сравнению с январем-апрелем 2019 года до 147 долларов за тонну.





По итогам января-мая Беларусь снизила импорт российской нефти на 47,7% к аналогичному уровню 2019 года до 3,641 млн. тонн.





При этом если бы выполнялся индикативный баланс Союзного государства по поставкам нефти в Беларусь (24 млн. тонн в 2020 году), то российские компании должны были поставить на белорусские НПЗ 10,865 млн. тонн.





Подоплека привлекательной альтернативы





Получается, что после договоренностей с РФ о компенсационной скидке белорусские НПЗ практически ее проигнорировали – то есть, заметно не нарастили импорт российской нефти. В чем причина?





В это время цена а нефть заметно упала, а в апреле она рухнула до минимального значения с марта 1999 года. После обвала нефтяных цен экспортная пошлина на нефть в апреле снизилась до 1 доллара за баррель, то есть, практически обнулилась. В мае пошлина также была достаточно низкой – около 9 долларов за баррель. Это означало, что привлекательность импорта российской нефти на фоне падения спроса на нефтепродукты на ключевых экспортных рынках снизилась как с точки зрения поступления экспортных пошлин в бюджет, так и в качестве более дешевого сырья для отечественной нефтепереработки.





Снижение мировых цен на нефть и, как следствие, фактическое «обнуление» преимуществ российской нефти сделало альтернативные источники нефти достаточно привлекательными для Беларуси.





Отметим, что в апреле ситуация позволила Беларуси возобновить экспорт собственной нефти – правда, в небольшом объеме, – всего 50 тыс. тонн. Ранее Беларусь ежемесячно поставляла на экспорт примерно 130 тыс. тонн нефти. Но с начала 2020 года экспорт был приостановлен, поскольку вся собственная нефть направлялась на переработку на белорусские НПЗ.





Можно предположить, что после возобновления контрактов с российскими компаниями на фоне более благоприятной ценовой конъюнктуры Беларусь будет наращивать экспорт собственной нефти. Ведь это – источник валюты для компании «Белоруснефть», а также для бюджета — в виде экспортных пошлин.





Объемы импорта теперь оптимизированы с возможностями НПЗ





С началом лета нефть на мировых рынках стала дорожать. Страны ОПЕК+ 6 июня продлили сокращение добычи нефти до конца июля. В июле, как и в мае-июне, сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Накануне этого решения, 5 июня, нефть марки Brent закрылась на мировых биржах по цене 41,9 долларов за баррель. Следующий после встречи ОПЕК+ рабочий день, понедельник 8 июня, начался с небольшого скачка цены вверх до 43,3 долларов, после чего началось медленное снижение, и цена опустилась до 41 доллара за баррель.





По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько месяцев цена нефти Brent будет колебаться в диапазоне 35-45 долларов за баррель, — если ОПЕК+ не примет дополнительных решений.





В июне Беларусь закупила в России около 1,1 млн. тонн нефти. Это оптимальный объем импорта, который сейчас в «Белнефтехиме» рассчитывают исходя из рыночной конъюнктуры и возможностей отечественных НПЗ.





График поставок нефти на белорусские НПЗ на третий квартал 2020 года сформирован в объеме 5,75 млн. тонн — исходя из индикативного баланса на 2020 год в объеме 24 млн. тонн (23 млн. тонн — поставки трубопроводным транспортом и 1 млн. тонн – железнодорожным). Предполагается, что поставлять нефть будут 10 компаний, в том числе самый большой объем поставит «Роснефть» — 2,5 млн тонн нефти, ЛУКОЙЛ — 923 тыс. тонн, «Сургутнефтегаз» — 847 тыс., «Газпром нефть» — 435 тыс т, «Татнефти» -385 тыс. тонн, «Башнефти» — 213 тыс., «Славнефть» — 185 тыс. тонн.





Однако теперь концерн каждый месяц уточняет конкретные объемы закупки нефти с точки зрения наиболее оптимального объема переработки для НПЗ. Столкнувшись с обвальным падением цен на нефть, белорусские НПЗ были вынуждены пересматривать свои сверстанные планы и заново определять нужный объем переработки сырья, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка и на обеспечить экспортные поставки, сохраняя при этом приемлемую рентабельность.





В июле Беларусь планирует закупить в России уже больше нефти, чем в июне, — 1,58 млн. тонн нефти, Из них 1,495 млн. тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн – по железной дороге. Закупка большего объема объясняется тем, что в июне Мозырский НПЗ завершил плановый ремонт, а также более благоприятной конъюнктурой на экспортных рынках.





Что касается альтернативных поставок нефти на ближайший месяц, то они, как отмечают в «Белнефтехиме», сейчас «прорабатываются».





Нефтяная компенсация не стала стимулом для белорусских НПЗ





По логике, на фоне тренда на повышение мировой цены на нефть у белорусских НПЗ с учетом обещанной компенсации премии в размере 7 долларов за тонну появился серьезный стимул наращивать импорт российского сырья.





Правда, соглашение между министерствами финансов Беларуси и России о компенсации пока не подписано. Поэтому с апреля российские компании поставляют нефть в Беларусь с учетом премии, так как межбюджетные компенсационные расчеты пока не работают.





Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал журналистам 17 июня, что точная сумма межбюджетных трансфертов в рамках двусторонних расчетов за нефть для Беларуси будет определена по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 год.





«Окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ… Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энерго-нефтяной сфере Беларуси», — сказал Мезенцев.





По его словам, механизм межбюджетного трансферта будет утвержден сторонами в ближайшее время. Речь идет об умножении суммы компенсируемой из бюджета РФ премии поставщикам нефти на фактический объем поставок сырья. «Предполагается помножить объем поставленной Беларуси из РФ нефти на цифру (размер премии поставщикам. – Прим. ред.), которая будет в ближайшее время закреплена в тех соглашениях, которые будут подписаны. Это просто будет арифметическое перемножение», — пояснил Мезенцев.





Посол отметил, что «это серьезные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего года – начале этого года». «Сумма значительная», — добавил он.





Между тем, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер 6 апреля сообщил, что Россия может компенсировать Беларуси через межбюджетные механизмы стоимость поставок нефти в пределах 60-70 млн. долларов. При этом, подчеркнул он, механизм компенсации Беларуси обсуждается только на 2020 год.





Таким образом, можно предположить, почему не срабатывает компенсационный стимул для наращивания закупок российской нефти. Во-первых, белорусские НПЗ в первом квартале 2020 г заметно нарастили финансовую нагрузку НПЗ, при этом платить за импортные поставки нефти нужно авансом, а привлекать новые кредиты непросто. Во-вторых, есть сомнения, что «премиальные» деньги из бюджета действительно получат НПЗ. В-третьих, эти льготы краткосрочные, — предусмотрены только на 2020 год.





Заместитель председателя концерна «Белнефтезхим» Светлана Гурина недавно в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима» сообщила, что совокупный объем задолженности предприятий концерна по кредитам банков превысил 2 млрд. долларов. При этом удельный вес задолженности по кредитам, привлеченным для финансирования текущей деятельности, в общем объеме кредитного портфеля остается на уровне примерно 67%. Гурина подчеркнула, что это — заемные средства с коротким периодом оборота, которые в условиях падения цен на продукцию все сложнее погашать и обслуживать. По ее словам, если в 2019 году доля выручки, направляемой на эти цели, составляла в среднем по концерну около 46%, то в 2020 голу – уже около 61%.









Какой будет альтернатива?





Альтернативная нефть в общем объеме переработки нефти белорусскими НПЗ в январе-мае 2020 года составила 20% – то есть, практически каждая пятая тонна нефти была куплена не в России, В первом полугодии 2020 года Беларусь закупала нефть в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии и США. Эта нефть поставляется на белорусские НПЗ по морю через порты в Клайпеде и Одессе, в Украине для перекачки нефти на Мозырский НПЗ был также задействован нефтепровод Одесса-Броды.





Сколько альтернативной нефти закупят белорусские НПЗ в июле, пока не сообщается. Известно лишь, что государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR поставит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти объемом 85-90 тыс. тонн, которая поступит в Беларусь в середине июля.





Socar Trading (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) поставила в Беларусь в январе-апреле четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн. В том числе в марте были поставлены три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн, в апреле — одна партия объемом 85 тыс. тонн.





Ранее в концерне «Белнефтехим» сообщали, что SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн. тонн нефти. Недавно концерн сообщил, что белорусская сторона готовит долгосрочные контракты на поставку альтернативной нефти. При этом делает это осознано, понимая, что пока российская нефть для Беларуси все равно дешевле любого альтернативного сырья. «Это — вопрос диверсификации поставок и энергетической безопасности», — подчеркивают в концерне.





В планах концерна — заключение долгосрочных контрактов с нефтяными компаниями Азербайджана и Саудовской Аравии.





Однако, учитывая ситуацию на мировом рынке нефти, сложно прогнозировать, когда могут быть заключены такие контракты и в каких объемах.





Прогнозы по цене на нефть





Беларусь заинтересована в стабильных и более высоких, чем сейчас, ценах на нефть, так как низкие цены на нефть влекут за собой падение экспортных рынков нефтепродуктов.





В то же время более высокие цены на сырье повышают привлекательность российской нефти для белорусских НПЗ в сравнении с альтернативной (на величину экспортной пошлины). Как следствие, от этого выигрывает и белорусский бюджет, поскольку более высокие цены на сырье означают более высокие экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые пополняют госказну.





С 22 по 25 июня стоимость Brent превышала 40 долларов за баррель. Затем слабая нефтяная статистика США, а также рост темпов распространения коронавируса в этой стране несколько умерили «бычьи» настроения на нефтяном рынке. По данным международного ценового агентства Argus, нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов до 45–46 долларов за баррель.





Недавно МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год и на 2021 год. Эксперты фонда считают, что средняя цена барреля нефти составит 36,18 долларов и 37,54 долларов соответственно, сообщает ТАСС, ссылаясь на июльский бюллетень МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В апрельском докладе фонд прогнозировал, что средняя цена одного барреля нефти в 2020 году будет равна 34,80 долларов, а в 2021 году — 36,40 долларов за баррель. В 2019 году стоимость барреля нефти в среднем составляла 61,39 долларов.





Между тем, 45-50 долларов за баррель — это стоимость нефти, при которой бюджет РФ становится бездефицитным и даже появляется возможность вновь увеличивать ФНБ за счет нефтегазовых сверхдоходов, пусть и медленно. В то же время у Саудовской Аравии сбалансированность госбюджета наступает при цене на нефть около 80-90 долларов. Работать «в плюс» при цене в примерно 40 долларов за баррель могут позволить себе только самые крупные игроки, отмечают эксперты.





Ряд экспертов считают, что перспективы рынка нефти, скорее всего, снова станут более мрачными из-за более слабых экономических данных и опасений по поводу второй волны пандемии COVID-19.





Что, в свою очередь, вновь повысит привлекательность альтернативного сырья для белорусских НПЗ.