Герман Греф перед переговорами с Александром Лукашенко / Скриншот





Вопрос поднимался 3 июля, когда в Минск приезжал председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает "Еврорадио".





Менеджер не стал комментировать переговоры. Цифру в $0,5 млрд в эфире программы "Двое из дворца" озвучила корреспондент ОНТ Анна Пыж.





3 июля Герман Греф приезжал в Минск, чтобы вместе с Александром Лукашенко открыть музыкальный фонтан на реке Свислочь.









— Очень много у нас проектов появилось на следующую пятилетку. Если "Сбербанк" готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объёмов нашей экономики, — сказал Грефу Лукашенко.





"Сбербанк" уже реализует проекты в Минске. В частности, в 2017 году компания Грефа за 2 белорусских рубля выкупила самый известный минский долгострой — отель "Некемпински" в Парке Горького. Здание (уже как офисный центр) планируют достроить к концу 2020 года.