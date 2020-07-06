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Беларусь ведёт переговоры о кредите в $500 млн с российским "Сбербанком"

Беларусь ведёт переговоры о кредите в $500 млн с российским "Сбербанком".

Герман Греф перед переговорами с Александром Лукашенко / Скриншот

Вопрос поднимался 3 июля, когда в Минск приезжал председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, передает "Еврорадио".

Менеджер не стал комментировать переговоры. Цифру в $0,5 млрд в эфире программы "Двое из дворца" озвучила корреспондент ОНТ Анна Пыж.

3 июля Герман Греф приезжал в Минск, чтобы вместе с Александром Лукашенко открыть музыкальный фонтан на реке Свислочь. 


— Очень много у нас проектов появилось на следующую пятилетку. Если "Сбербанк" готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объёмов нашей экономики, — сказал Грефу Лукашенко.

"Сбербанк" уже реализует проекты в Минске. В частности, в 2017 году компания Грефа за 2 белорусских рубля выкупила самый известный минский долгострой — отель "Некемпински" в Парке Горького. Здание (уже как офисный центр) планируют достроить к концу 2020 года.
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