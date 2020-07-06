+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Газопровод "Ямал-Европа" остановлен до субботы на техобслуживание

Газопровод из России через Беларусь и Польшу в Германию "Ямал-Европа" в понедельник утром остановлен на плановое техобслуживание, сообщают европейские газотранспортные операторы.


По плану магистраль должна возобновить работу утром 11 июля.

Обычно в таких случаях, должна расти транспортировка по другим маршрутам, в частности через Украину. Однако номинация на транспорт газа по украинскому ужгородскому коридору на понедельник ровно такая же, как и на предыдущие дни - 110 млн кубометров.

Европейский рынок сейчас находится под прессом избыточного предложения и для компенсации выпавших транзитных объемов может быть выгоднее использовать газ из хранилищ, оставшийся там после теплой зимы, чем наращивать поставку нового газа.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]