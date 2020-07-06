Литовские курорты теряют деньги из-за отсутствия белорусов и россиян

Особую экономическую пользу приносили туристы из России и Беларуси, поскольку они приезжали надолго и тратили больше денег, пишет литовское издание Delfi





Один из самых пострадавших курортных городов — Друскининкай. По словам, директора Друскининкайского центра туризма и информации для бизнеса Римантаса Палёниса, россияне и белорусы — выгодные туристы для всей Литвы, "поскольку они тратят больше денег, меньше экономят". Но Палёнис не называет это трагедией для города и настроен оптимистично: ожидает посетителей из Германии, Эстонии, Польши и самой Литвы.





Правда, санаторий "Belorus" в Друскининкае уже понёс финансовые потери, так как большая часть его клиентов — белорусы. Курорт старается привлечь местные клиентов, но те приезжают на неделю в отличие от иностранцев, выбирающих длительные путёвки. Заполненность больших санаториев и SPA-гостиниц, открывшихся больше месяца назад, в Друскининкае составляет сейчас всего 30-40%.













Аналогичная ситуация складывается в городе Бирштонас. Основные посетители курортного города сейчас —литовцы (около 80% потока). Остальные — немцы и русскоговорящие из Германии. Глава Бирштонского центра туристической информации Рута Капачинскайте признаёт, что с иностранными туристами дела обстоят неважно, но надеется на латвийский рынок: "Они приезжают ненадолго в самые популярные места, в августе-сентябре планируют приехать на более длительное время".