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Белорусы стали активнее покупать валюту

Национальный банк Беларуси представил статистику по продаже валюты в первом полугодии 2020 года. Согласно опубликованным данным белорусы в указанный период купили валюты на $658,2 млн больше, чем продали.


С января по июнь 2020 года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 704,5 млн в эквиваленте, продали – $4 млрд 46,3 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $658,2 млн.

Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $11 млрд 12,7 млн в эквиваленте, продали – $10 млрд 213,1 млн. Нерезиденты Беларуси купили валюты на $144,5 млн в эквиваленте, продали – $409,6 млн.
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