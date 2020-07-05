Белорусы стали активнее покупать валюту





С января по июнь 2020 года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $4 млрд 704,5 млн в эквиваленте, продали – $4 млрд 46,3 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $658,2 млн.





Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $11 млрд 12,7 млн в эквиваленте, продали – $10 млрд 213,1 млн. Нерезиденты Беларуси купили валюты на $144,5 млн в эквиваленте, продали – $409,6 млн.