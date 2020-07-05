



Обычно данные по безработице в соответствии с критериями Международной организации труда публиковались в 20-х числах января, апреля, июля и октября. Но по каким-то причинам публикация данных о втором квартале 2020 года пераехала на 25 августа — на период после выборов, пишет "Еврорадио" со ссылкой на телеграм-канал "Эканоміка"





Во втором квартале 2020 года белорусская экономика пострадала от последствий пандемии коронавируса. Внешняя торговля находится в глубоком кризисе. Там же — сфера услуг. Туризм и ресторанный бизнес сообщили о значительном падении доходов, что неизбежно сказалось на количестве людей, занятых в этих областях.





Власти решились поддержать частный бизнес только в конце апреля. Представители бизнес-сообщества считают принятые меры недостаточными и до сих пор ждут продолжения. В то же время Александр Лукашенко открытым текстом запретил предпринимателям увольнять людей:









— Передайте частникам, чтобы это все услышали: если только хоть одна компания выбросит на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), но хоть одна частная компания, мелкая или большая, выбросит на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси, — заявил он в конце марта.



