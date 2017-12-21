



ПВТ каждый раз озвучивал банкам свою позицию по этому вопросу:





Через белорусские банки проходят «непонятные» миллионы. Использование токенов хотят упорядочить

Банки боятся проводить «непонятные миллионы». Что ответили в ПВТ на их вопросы?

Если вкратце, то суть этих споров заключается в том, что после принятия Декрета Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» банки были буквально атакованы физлицами, которые покупали и продавали криптовалюту на огромные для Беларуси деньги, и очень часто по доверенности.





У банков возникли резонные вопросы:





не является ли такая деятельность предпринимательской?

не противоречат ли «массовые» сделки с токенами законодательству об отмывании доходов, полученных преступным путем?

ПВТ несколько раз отвечал банкам в рамках своей компетенции, а теперь перенаправил в банки письмо, полученное от Министерства по налогам и сборам.

Что думают налоговики об операциях физлиц с токенами?

Во-первых, в МНС считают, что в соответствии с «Перечнем государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения», утвержденным Указом Президента от 15.10.2007 № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»:

не связанные с налогообложением вопросы осуществления предпринимательской деятельности относятся к компетенции Министерства экономики

Во-вторых, МНС все-таки высказало мнение министерства по поднятым вопросам, но отметило, что оно не является официальным толкованием законодательных актов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.





Налоговики считают, что, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса:





предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юр- и физлиц, которая осуществляется ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность.

такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи вещей… а также — от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления

При этом в части 2 подпункта 2.2 пункта 2 Декрета Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» сказано, что деятельность:

по майнингу

по приобретению цифровых знаков (токенов)

по отчуждению цифровых знаков (токенов)

— которая осуществляется физлицами самостоятельно без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам — не является предпринимательской деятельностью.









В МНС считают, что такую деятельность физлиц можно отнести к предпринимательской при наличии одного условия:

она направлена на систематическое получение прибыли от оказания услуг

а эти услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления

— другими словами, идет оказание услуг в виде операций по поручению и в интересах третьих лиц или с использованием денежных средств, полученных от третьих лиц.





— Самостоятельная деятельность физлиц по майнингу, приобретению, отчуждению цифровых знаков (токенов), осуществляемая ими без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам, в том числе — направленная на систематическое получение прибыли от таких операций — не является предпринимательской деятельностью, независимо от количества и сумм совершенных операций, — считают в МНС.





Если перевести последнюю фразу на обычный язык, то звучит она так:





— Если вы как физлицо намайнили криптовалюты на 10 млн долларов, идите и спокойно тратьте все 10 млн. Но — если раз в неделю в подворотне к вам подходит один и тот же человек с рюкзаком денег, и просит купить на них криптовалюту, а вы покупаете — будьте готовы к вопросам со стороны проверяющих органов.