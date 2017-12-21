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Налоговая вмешалась в спор банков и ПВТ об использовании криптовалюты физлицами. Все-таки, можно?

Белорусские банки уже несколько раз высказывали опасения, что покупка и продажа физлицами токенов на астрономические суммы — это вызов банковской системе и законам об отмывании средств.


ПВТ каждый раз озвучивал банкам свою позицию по этому вопросу:

  • Через белорусские банки проходят «непонятные» миллионы. Использование токенов хотят упорядочить
  • Банки боятся проводить «непонятные миллионы». Что ответили в ПВТ на их вопросы?
Если вкратце, то суть этих споров заключается в том, что после принятия Декрета Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» банки были буквально атакованы физлицами, которые покупали и продавали криптовалюту на огромные для Беларуси деньги, и очень часто по доверенности.

У банков возникли резонные вопросы:

  • не является ли такая деятельность предпринимательской?
  • не противоречат ли «массовые» сделки с токенами законодательству об отмывании доходов, полученных преступным путем?
ПВТ несколько раз отвечал банкам в рамках своей компетенции, а теперь перенаправил в банки письмо, полученное от Министерства по налогам и сборам.
 
Что думают налоговики об операциях физлиц с токенами?
 
Во-первых, в МНС считают, что в соответствии с «Перечнем государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения», утвержденным Указом Президента от 15.10.2007 № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»:
не связанные с налогообложением вопросы осуществления предпринимательской деятельности относятся к компетенции Министерства экономики  
Во-вторых, МНС все-таки высказало мнение министерства по поднятым вопросам, но отметило, что оно не является официальным толкованием законодательных актов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Налоговики считают, что, в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса:

  • предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юр- и физлиц, которая осуществляется ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность.
  • такая деятельность направлена на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи вещей… а также — от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления
При этом в части 2 подпункта 2.2 пункта 2 Декрета Президента от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» сказано, что деятельность:
  • по майнингу
  • по приобретению цифровых знаков (токенов)
по отчуждению цифровых знаков (токенов)
— которая осуществляется физлицами самостоятельно без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам — не является предпринимательской деятельностью.


В МНС считают, что такую деятельность физлиц можно отнести к предпринимательской при наличии одного условия:
  • она направлена на систематическое получение прибыли от оказания услуг
  • а эти услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления  
— другими словами, идет оказание услуг в виде операций по поручению и в интересах третьих лиц или с использованием денежных средств, полученных от третьих лиц.

— Самостоятельная деятельность физлиц по майнингу, приобретению, отчуждению цифровых знаков (токенов), осуществляемая ими без привлечения других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам, в том числе — направленная на систематическое получение прибыли от таких операций — не является предпринимательской деятельностью, независимо от количества и сумм совершенных операций, — считают в МНС.

Если перевести последнюю фразу на обычный язык, то звучит она так:

— Если вы как физлицо намайнили криптовалюты на 10 млн долларов, идите и спокойно тратьте все 10 млн. Но — если раз в неделю в подворотне к вам подходит один и тот же человек с рюкзаком денег, и просит купить на них криптовалюту, а вы покупаете — будьте готовы к вопросам со стороны проверяющих органов.
Источник: www.infobank.by
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