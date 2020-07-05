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Госгазета объявила, что климовичские заводы выходят из кризиса. Но они в больших долгах

Корреспондент «Сельской газеты» после посещения Климовичского района сообщил, что столпы его экономики — ликеро-водочный завод и комбинат хлебопродуктов — выходят из кризиса.

Климовичский ликеро-водочный завод

— Два крупнейших в стране и градообразующих для района предприятия — открытые акционерные общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов» и «Климовичский ликеро-водочный завод» — остаются столпами местной экономики. Но перестроиться на новые рельсы им было непросто. Сохранить коллектив в 700 человек удалось Климовичскому КХП. Прогрессивно выходит из кризиса объявленный банкротом ЛВЗ во главе с командой опытного антикризисного управляющего Эдуарда Орешко, — написал журналист.

Но, как сообщает 6tv.by, дела там обстоят иначе.

В 2017 году, когда ЛВЗ объявили банкротом, его финансовые обязательства составляли 83% стоимости активов. Третий год предприятие пытается выбраться из долговой ямы.

На КХП несколько лет назад работало около 900 человек, поэтому нельзя сказать, что коллектив удалось сохранить. С 2009 года к нему присоединили множество колхозов и совхозов, что только усугубило ситуацию. В мае 2020 года было опубликовано Постановление Совета министров Беларуси, содержащее перечень организаций, имеющих задолженность по платежам в республиканский бюджет. Задолженность КХП бюджету составляет 141 млн 740 тыс. рублей. Приходится ли здесь говорить о выходе из кризиса?

Кроме того, на прямую линию, которую 27 июня провел председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц, позвонил Игорь Наумов из Хотимска, пишет sb.by. По словам мужчины, в 2017 и 2018 годах он уходил в отпуск летом, чтобы на личном автомобиле заниматься перевозкой зерна во время уборочной кампании на Климовичский КХП. С ним так и не рассчитались — предприятие до сих пор должно ему около 4000 рублей. Заяц заверил, что долг скоро будет погашен.
МогилевОнлайн
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