— Два крупнейших в стране и градообразующих для района предприятия — открытые акционерные общества «Климовичский комбинат хлебопродуктов» и «Климовичский ликеро-водочный завод» — остаются столпами местной экономики. Но перестроиться на новые рельсы им было непросто. Сохранить коллектив в 700 человек удалось Климовичскому КХП. Прогрессивно выходит из кризиса объявленный банкротом ЛВЗ во главе с командой опытного антикризисного управляющего Эдуарда Орешко, — написал журналист.





Но, как сообщает 6tv.by , дела там обстоят иначе.





В 2017 году, когда ЛВЗ объявили банкротом, его финансовые обязательства составляли 83% стоимости активов. Третий год предприятие пытается выбраться из долговой ямы.





На КХП несколько лет назад работало около 900 человек, поэтому нельзя сказать, что коллектив удалось сохранить. С 2009 года к нему присоединили множество колхозов и совхозов, что только усугубило ситуацию. В мае 2020 года было опубликовано Постановление Совета министров Беларуси, содержащее перечень организаций, имеющих задолженность по платежам в республиканский бюджет. Задолженность КХП бюджету составляет 141 млн 740 тыс. рублей. Приходится ли здесь говорить о выходе из кризиса?





Кроме того, на прямую линию, которую 27 июня провел председатель Могилёвского облисполкома Леонид Заяц, позвонил Игорь Наумов из Хотимска, пишет sb.by. По словам мужчины, в 2017 и 2018 годах он уходил в отпуск летом, чтобы на личном автомобиле заниматься перевозкой зерна во время уборочной кампании на Климовичский КХП. С ним так и не рассчитались — предприятие до сих пор должно ему около 4000 рублей. Заяц заверил, что долг скоро будет погашен.











