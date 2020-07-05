H&M закроет до конца года больше магазинов, чем планировала

Такое решение принято после 50%-го падения чистых продаж во втором квартале 2020 года. По итогам полугодия чистые продажи ритейлера снизились на 24%. Такие показатели связаны с приостанавкой работы во время карантинных мер в большинстве развитых стран.





Основной акцент компания смещает на свой онлайн-бизнес. В H&M ожидают, что пандемия окажет долгосрочное влияние на поведение покупателей и в конечном итоге приведет к увеличению продаж в интернете.





Онлайн-продажи ритейлера с 1 марта по 31 мая выросли на 32%.









Нил Сондерс (Neil Saunders), управляющий директор GlobalData Retail





«Проигравшими будут те ритейлеры, которые менее опытны в многоканальной (omni) торговле и имеют большие склады, которые становятся все более неактуальными»





Ранее основной конкурент H&M — испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Zara Home) сообщила, что к 2022 году закроет до 1200 своих магазинов и доведет долю онлайн-продаж до 25%.



