+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорусский БелАЗ попал в Книгу рекордов Гиннесса вместе с Bentley и Cadillac

БелАЗ, огромный белорусский самосвал весом 810 т, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта - 4600 лошадиных сил.


Самое неэкономичное авто - Bentley Meteor. Это экспериментальная модель с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил, которая расходует 117 л топлива на 100 км пути, пишет БЕЛТА.

Самый длинный автомобиль - Cadillac Eldorado, переделанный под тридцатиметровый лимузин. В авто 50 посадочных мест.

Самый быстрый серийный автомобиль - Shelby Supercars Ultimate Aero TT, который может развивать скорость до 411 км/ч. Мощность его двигателя - 1287 лошадиных сил.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, про граждан специального...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIV. ПАВЛОВИЧ-2....
Владимир Искорцев
МЫ ТАК ЖИВЁМ, ПОКА ВРЁМ!
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: да беларусаў і...
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ не везёт Лукашенко
Михаил Пастухов
10 плюсов возврата Конституции-94
Павел Знавец
Опции для Лукашенко: бегство, тюрьма и смерть.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]